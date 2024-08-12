Постоянно не успеваю! Как перестать опаздывать
Разбираемся вместе с психологом, почему некоторые люди постоянно опаздывают.
Причины, по которым некоторые люди постоянно опаздывают, могут быть весьма разнообразными. Чаще всего это связано с психологическими особенностями или с намеренным желанием обратить на себя внимание.
Некоторые люди просто не обладают развитым "чувством времени" и не могут адекватно оценивать, сколько времени потребуется на ту или иную задачу. Также опоздания могут быть связаны с определёнными психологическими и личностными особенностями.
В новом выпуске "Короче, Омск" (16+) разбираемся вместе с психологом Еленой Сазоновой в причинах постоянных опозданий. Кроме того, специалист расскажет, как бороться с неорганизованностью и плохими навыками планирования.
- В некоторых случаях может быть полезен тайм-менеджмент - наука о планировании времени. Благодаря ей люди учатся понимать, сколько времени они тратят на те или иные дела, например, на утренний туалет, подбор одежды или укладку волос. Однако есть и такие люди, у которых есть определённое нарушение, из-за которого они не чувствуют времени. Они могут опаздывать на час, два или даже три, - отметила Елена Сазонова.