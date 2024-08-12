Разбираемся вместе с психологом, почему некоторые люди постоянно опаздывают.

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Причины, по которым некоторые люди постоянно опаздывают, могут быть весьма разнообразными. Чаще всего это связано с психологическими особенностями или с намеренным желанием обратить на себя внимание.

Некоторые люди просто не обладают развитым "чувством времени" и не могут адекватно оценивать, сколько времени потребуется на ту или иную задачу. Также опоздания могут быть связаны с определёнными психологическими и личностными особенностями.

В новом выпуске "Короче, Омск" (16+) разбираемся вместе с психологом Еленой Сазоновой в причинах постоянных опозданий. Кроме того, специалист расскажет, как бороться с неорганизованностью и плохими навыками планирования.