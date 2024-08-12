Названы различия между кошатниками и собачниками

Австралийские исследователи обнаружили, что владельцы кошек более склонны в неврозам, чем обладатели собак, тревожны и одиноки. Это касается как женщин, так и мужчин.

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Владельцы собак же оказались более устойчивыми. Они лучше справлялись с трудными ситуациями и адаптировались к ним.

Психологи из Университета Джеймса Кука в Квинсленде опросили 321 человека. Среди них были владельцы собак и кошек, а также те, кто не содержал домашних животных. Тех, кто «воспитывал» и собак, и кошек одновременно, попросили самостоятельно причислить себя к собачникам или кошатникам в зависимости от того, с каким животным человек чаще контактировал (60% выбрали собак).

У участников проанализировали личностные качества, такие как экстраверсия, открытость, добросовестность, жизнестойкость, покладистость и невротизм. Результаты показали, что владельцы собак обладают более высоким уровнем жизнестойкости, а владельцы кошек – повышенным уровнем невротизма.

Собачники легче восстанавливались после стрессов, а кошатники оказались более восприимчивыми к негативным последствиям стресса. Никаких других личностных различий между ними не выявили.

Причина такой взаимосвязи осталась неизвестной. По версии ученых, более замкнутые или невротичные люди могут быть генетически склонны заводить кошек, в то время как более жизнерадостные люди заводят собак, сообщает The Daily Mail.

Ранее врач рассказал о влиянии кошек на здоровье хозяев. Шерсть может вызвать аллергию, но забота о питомце благотворно влияет на психическое состояние человека.