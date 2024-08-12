Как страх упустить что-то важное делает нас несчастными

Страх упустить что-то важное делает нас несчастными — исследование
Исследователи из Университета Ноттингема (Великобритания) проанализировали данные опроса 142 сотрудников. Обнаружилось, что те, кто опасается упустить важную информацию и перегружен ею, чаще страдают от стресса и выгорания. Результаты исследования опубликованы в журнале SAGE Open.В англоязычной психологии есть термин FoMO (fear of missing out) — тревога по поводу риска упустить важную информацию и обновления, а также возможности для взаимоотношений и взаимодействий. Участники опроса рассказали о своем опыте работы в цифровом пространстве и его отрицательных воздействиях, таких как стресс, перегрузка, тревожность и страх упустить важное, и о том, как это сказывается на их благополучии.
Результаты показали, что информационная перегрузка и страх упустить информацию наносят особенно сильный урон благополучию сотрудников, повышая общий стресс, связанный с работой в цифровой среде.
Элизабет Марш, аспирант школы психологии, ведущий автор исследования: «Изобилие информации, проходящей через цифровые каналы, такие как электронная почта, внутренние сети, мессенджеры, может вызывать у работников беспокойство о том, что они могут что-то упустить, и перегрузить их, так как люди пытаются успевать за всем. Чтобы помочь людям преодолеть информационную перегрузку, руководителям следует уделять серьезное и постоянное внимание оптимизации потоков информации и поддержке информационной грамотности».