Как TikTok влияет на психику, мнение ученых

Ежедневный просмотр видео в TikTok негативно сказывает на психическом здоровье. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

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Ученые Университета Чарльза Стерта в Австралии провели исследование, в ходе которого выяснили влияние роликов в соцсетях на представления женщин о стандартах красоты. В нем приняли участие 273 женщины возрастом от 18 до 28 лет: половина исследуемых смотрела в течение восьми минут контент о расстройстве пищевого поведения и рекомендации блогеров по похудению, а оставшиеся испытуемые смотрели такое же количество времени видео на нейтральные темы.

В итоге оказалось, что изучение любых публикаций, особенно связанных с похудением, приводит к необратимым последствиям для психики. Обе группы участниц сообщили о снижении удовлетворенности своим телом после просмотра TikTok. Те, кто подвергся воздействию контента, пропагандирующего чрезмерную худобу, отметили падение самооценки, предупредили ученые.

«Психологический вред может быть нанесен молодым женщинам-пользователям TikTok. Неважно, что они смотрят и сколько времени тратят на платформу», — подчеркнули авторы исследования.

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