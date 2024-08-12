Психолог рассказал, как правильно принимать комплименты

После того, как кто-то вам сделает комплимент, вы можете чувствовать смущение. Доктор Кристиан Джарретт объяснил, что лучше всего делать в этом случае.

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Один из способов преодолеть чувства неловкости, смущения после того, как вы услышали в свой адрес приятные слова, — напомнить себе, что человек, который делал вам комплимент, имел добрые намерения. Вероятно, он хотел, чтобы вы знали, что он о вас высокого мнения.

Правда, воспринимать подобным образом комплименты может быть не всегда легко. Исследования показывают, что особые трудности могут испытывать люди с низкой самооценкой.

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Психологи даже обнаружили, что получение комплиментов от второй половинки для людей с низкой самооценкой может иметь обратный эффект. Человек в итоге останется с чувством непонимания и беспокойством по поводу того, что он не сможет соответствовать нереалистичным представлениям своего партнёра.

Другие исследования показали, что главное при этом — попытаться выйти за рамки мышления о том, соответствует ли комплимент вашим собственным представлениям о себе. Вместо этого лучше сосредоточьтесь на том, что значит этот комплимент в конкретной ситуации, в контексте ваших отношений с другим человеком и того, как он вас видит.

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