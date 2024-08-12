Разным поколениям порой бывает сложно найти общий язык. Причины могут быть разными — различающийся образ жизни и стиль мышления, привычки и ценности. От слаженного диалога и крепких взаимоотношений зависят как наше личное благополучие, так и здоровый психологический климат в обществе. В Международный день молодежи специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве» о том, как молодежи найти точки соприкосновения со взрослыми и избежать конфликтов.

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По мнению специалиста, наша личность складывается из самых разных деталей: опыта, особенностей характера, увлечений. Немалую роль играет и круг общения. Взаимодействие с другими людьми помогает развивать эмпатию, интеллектуально обогащаться, расширять мировоззрение. Для молодых людей полезно поддерживать связь со старшим поколением, поскольку те могут передать уникальные знания, ценные навыки и поделиться интересными мыслями с юными умами.

Бывает, что некоторые суждения, привычки и поведение старшего поколения могут в чем-то отталкивать молодежь, а иногда и раздражать. Но это не повод избегать общения — важно уметь находить компромиссы, искать такой подход, чтобы каждый получал удовольствие и положительные эмоции друг от друга. И если есть темы, которые воспринимаются остро и болезненно, лучше их деликатно избегать. Всегда можно увести разговор в другое русло или же отшутиться. Еще более рациональная позиция — принять тот факт, что люди бывают разными и не обязаны мыслить одинаково. Иногда сложно понять мнение другого человека, и возникает желание его изменить, но это чаще всего приводит к конфликту и спорам, что только отдаляет собеседников.

— Следует соблюдать личные границы человека, избегать категоричности и не раздражаться на непохожее мнение. Тем более не нужно переходить на эмоции и начинать что-то доказывать. Намного лучше постараться понять мотивы собеседника. Для этого можно задавать уточняющие вопросы: почему ты считаешь именно так? почему это важно для тебя? Иногда бывает сложно совладать с собой, но для доброжелательных, чутких и гармоничных отношений всегда следует проявлять интерес, любопытство и тактичность, — отметила Игонина.

Чтобы отношения со старшим поколением были наполнены теплотой, следует придерживаться несложных правил в общении.

Поддерживайте диалог

Самая важная сторона хороших отношений между поколениями — искренний разговор по душам. Этого можно достичь, проявив открытость и доверившись собеседнику. Не стоит ограничиваться лишь собственным мнением. Такая позиция говорит об инфантилизме. Разобраться с возникшим недопониманием и преодолеть барьер между поколениями поможет умение выслушать собеседника, спокойно поделиться своими соображениями, а не уперто стоять на своем, считая лишь собственное мнение единственно правильным.

Избавьтесь от категоричности

Время проходит, и вместе с этим изменяются и правила поведения, привычные современному обществу. Если раньше что-то было абсолютно неприемлемо, то сейчас это может быть вполне допустимым. Уважайте любую позицию, проявляйте толерантность и открытость вне зависимости от вашего и стороннего жизненного опыта. Каждый человек волен быть консервативным или же следовать новым тенденциям.

Занимайтесь саморазвитием

Иногда в силу своего положения в обществе и прогрессивного развития молодые люди начинают смотреть на старших как будто сверху. Важно понимать, что, даже если пожилые люди не разбираются в современных технологиях или не могут быстро перестраиваться с одной тенденции на другую, это не делает их менее интересными людьми. У старшего поколения за спиной кладезь жизненного опыта, и молодым людям всегда найдется что перенять и над чем поразмышлять. Важен лишь неподдельный интерес и желание слушать.

Уважайте личные границы

Очень важно помнить о том, что у каждого из нас есть собственные границы. Если кажется, что образ жизни, мысли и суждения человека отличаются от ваших, не старайтесь его изменить, а лучше тактично предложите свою помощь и поддержку, постарайтесь доказать ему свою любовь и понимание. Самое ценное, что вы можете сделать, — дать человеку полную свободу действий для самореализации, не забывая о проявлении любви и уважения.

Задумайтесь о природе собственных эмоций

Если вам кажется, что высказываемая другим человеком позиция прямо противоречит вашей и вызывает сильное раздражение, спросите себя: «Что является истинной причиной такого сильного раздражения?»; «Зачем мне его в себе поддерживать?». Всегда помните о том, что мы сами несем за себя ответственность. Чем больше мы познаем себя, тем легче нам выстраивать общение со своим окружением и делать его более качественным и искренним.

Сохраняйте семейные истории

В каждой семье есть добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Например, собираться вместе за новогодним столом, выезжать летом на пикник или зимой вместе готовить пельмени. Такие семейные истории, идущие из прошлого, — лучший повод для единения и сохранения семейного тепла и уюта.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.