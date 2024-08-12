Психолог дала совет жертвам мошенничества

Нередко жертвы мошенничества испытывают чувство вины не только из-за потери денег, но и из-за того, что их обманули. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио Sputnik объяснила, как не впасть в депрессию после обмана аферистов.

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«Надо отделить себя, свою личность от этой ситуации. Взрослая позиция – это понимать, что мы можем ошибаться, что все ошибаются, все бывает. Делаем правильные выводы, рассказываем об этом людям, предупреждаем близких и принимаем событие как свершившийся факт», – сказала она.

Она пояснила, что чувство вины возникает в тот момент, когда человек полностью идентифицирует себя с произошедшей ситуацией и не может трезво оценить ее. Если в течение двух недель психологическое состояние не выправится, надо обратиться за профессиональной помощью, советует психолог.