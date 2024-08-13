Плюсы интимной жизни после 60 лет

Пожилая супружеская пара Арджун и Сандра рассказали, что поддерживать интерес друг к другу можно и после 60 лет. Они ведут активную половую жизнь и договариваются об интиме между собой, а также придумывают особые ритуалы.

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По мнению Арджуна, самым важным изменением после 60 лет является прием препаратов, поддерживающих эрекцию. Его жена спокойно отнеслась к этой необходимости и в связи с этим у них возник особый ритуал.

— У нас появился свои эротический ритуал, — рассказал Арджун.

По его словам, за несколько часов до сна он подходит к супруге и спрашивает, смогут ли они лечь сегодня пораньше. Это означает, что мужчина хочет заняться любовью и если его женщина соглашается, то он знает, что нужно принять таблетку. По мнению Сандры, такой подход создает дополнительное напряжение, а чувство ожидания подогревает страсть.

— В это время я принимаю ванну, иногда красиво одеваюсь и все время с нетерпением жду сна. Это более эротично, чем просто повернуться друг к другу в постели после трудного дня, — поделилась Сандра.

Кроме того, для поддержания семейного очага они вместе слушают эротические рассказы, пишет The Guardian.

Сексолог Трейси Кокс назвала неочевидные способы доставить удовольствие мужчинам. По ее словам, мужчины втайне желают интимных ощущений, они не меньше женщин испытывают потребность в прикосновениях.