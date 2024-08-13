Психолог объяснила, почему люди становятся шопоголиками

Шопоголизм считается психологической болезнью, заявила NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, шопоголики пытаются восполнить недостаток любви покупками.

Хоть шопоголизм и не внесен в реестр болезней, это считается психологической болезнью, которую психолог должен наблюдать. Чаще всего корни растут из детства, когда в семьях ребенку совсем не уделяют должного внимания, из-за чего малышу не хватает любви и поддержки. В таких семьях дети, как правило, редко получают подарки, за счет чего ребенок получает дофамин и ему потом кажется, что только благодаря покупкам он может быть счастлив. В последующем такие люди сами дарят себе подарки, сметая с прилавков все, что можно, — сообщила она.

Психолог добавила, что шопоголизм может быть следствием чрезмерной избалованности в детстве, когда родители покупали ребенку все, что он просил.

Ранее психолог Юлия Харитонова заявила, что с шопоголизмом можно справиться, если тщательно проанализировать траты. По ее словам, также для преодоления зависимости важно контролировать бюджет и использовать только наличные деньги, заранее снимая ту сумму, которую можно потратить. Психолог добавила, что шопоголику необходимо уменьшить количество подписок на онлайн-магазины и оставить только основные, где можно что-то покупать после взвешенного решения об этом.