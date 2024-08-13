Психолог Гуляева: на бывших действительно может возникнуть аллергия. Иногда люди в шутку говорят о том, что у них уже настоящая аллергия начинается на человека — так он не нравится. Однако, по словам специалистки, в этой шутке есть доля правды и некоторые люди могут вызывать аллергию и вредить организму. Подробнее об этом явлении — далее в материале.

Что такое аллергия на бывших

Как рассказала психолог и сексолог Ирина Гуляева, аллергия на бывших — это реакция организма на стресс, который человек испытывает из-за раздражителя, то есть конкретного человека. Рядом с ним может возникать тревога и беспокойство, которые затем выливаются в проблемы со здоровьем, сообщил «Постньюс».

«После длительных стрессов организм помнит, как тело реагировало на стресс, и при любой ситуации, которая вызывает триггер, тело начинает реагировать на ту ситуацию», — заявила Гуляева.

Почему возникает аллергия на бывших

По словам специалистки, психосоматические реакции могут возникать из-за:

несовместимости образа жизни;

отсутствия доверия;

плохого обращения с одной или обеих сторон.

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