На бывших партнёров может начаться аллергия. Психолог рассказала, как она возникает
Психолог Гуляева: на бывших действительно может возникнуть аллергия. Иногда люди в шутку говорят о том, что у них уже настоящая аллергия начинается на человека — так он не нравится. Однако, по словам специалистки, в этой шутке есть доля правды и некоторые люди могут вызывать аллергию и вредить организму. Подробнее об этом явлении — далее в материале.
Что такое аллергия на бывших
Как рассказала психолог и сексолог Ирина Гуляева, аллергия на бывших — это реакция организма на стресс, который человек испытывает из-за раздражителя, то есть конкретного человека. Рядом с ним может возникать тревога и беспокойство, которые затем выливаются в проблемы со здоровьем, сообщил «Постньюс».
«После длительных стрессов организм помнит, как тело реагировало на стресс, и при любой ситуации, которая вызывает триггер, тело начинает реагировать на ту ситуацию», — заявила Гуляева.
Почему возникает аллергия на бывших
По словам специалистки, психосоматические реакции могут возникать из-за:
- несовместимости образа жизни;
- отсутствия доверия;
- плохого обращения с одной или обеих сторон.
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