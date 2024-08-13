Четыре ошибки, которые разрушают любые отношения

Психолог Василькова: ожидание полного единодушия может привести к расставанию. Каждая пара по-своему строит отношения, но некоторые шаблоны поведения и ошибки повторяются с завидным постоянством. Если расставание кажется неизбежным, чаще всего это не случайность, а результат одной из типичных ошибок, которые совершают многие люди. Что это за ошибки и как оградить себя от них, «Секрет» узнал у психолога.

4 ошибки, которые приводят к расставанию

1. Невнимательность к проявлениям любви

Психолог Татьяна Василькова отметила, что часто люди так сосредотачиваются на своих неудовлетворённых потребностях и ожиданиях, что начинают видеть в действиях партнёра лишь недостатки или даже признаки безразличия.

Татьяна Василькова, психолог:

Например, жена может жаловаться на то, что муж постоянно пропадает на работе, интерпретируя это как проявление равнодушия к ней и к их отношениям. Ей кажется, что его увлечение карьерой — это способ уйти от семьи, не уделять ей должного внимания. Однако в действительности за этими сверхурочными часами может скрываться искреннее стремление мужа создать для их семьи лучшую жизнь, обеспечить безопасность и комфорт.

Важнейшая задача в отношениях — научиться не только видеть то, что не устраивает, но и понимать истинные мотивы и ценить те формы любви, которые партнёр проявляет по-своему, заметила эксперт.

2. Ожидание полного единодушия

По словам Васильковой, в начале отношений часто кажется, что два человека становятся единым целым. Это рождает убеждение, что как пара они должны во всём совпадать.

«Однако правда в том, что каждый человек уникален, и это разнообразие не только неизбежно, но и полезно для отношений. Принятие различий, уважение к индивидуальности партнёра — ключевые составляющие здорового союза», — подчеркнула специалистка.

Лучше не стремиться к полному совпадению, а учиться ценить те различия, которые делают отношения богаче и интереснее.

«Когда мы пытаемся навязать партнёру свои взгляды или ожидания, мы тем самым отдаляемся друг от друга. Вместо этого лучше фокусироваться на том, что связывает вас, и принимать то, что различает. Это не слабость, а сила отношений — способность быть разными, но оставаться вместе, поддерживая и дополняя друг друга», — уточнила психолог.

3. Нереалистичные и несправедливые требования

Представления о том, каким должен быть идеальный партнёр, у каждого свои, и они далеко не всегда совпадают.

«Когда ожидания не оправдываются, возникает чувство разочарования, даже если партнёр ведёт себя вполне достойно и заботливо, но просто не так, как мы себе это представляли. Возможно, кто-то ждет от партнёра совместного ведения бюджета, а тот, в свою очередь, предпочитает раздельный», — пояснила собеседница «Секрета».

Различия могут казаться непреодолимыми, если не осознавать, что ваши ожидания — это лишь одна из возможных точек зрения, а не обязательный стандарт для всех, предупредила она.

«Вместо того чтобы требовать от партнёра соответствия вашим представлениям, лучше открыто обсудить, что для каждого из вас важно в отношениях, и постараться найти баланс», — резюмировала она.

4. Бегство от боли

Эксперт рассказала, что, когда отношения сталкиваются с трудностями, многим кажется, что расставание станет простым и быстрым решением.

«Однако истинная причина часто кроется в неспособности проработать боль и конфликт, которые неизбежно возникают в любой близкой связи. Мы не всегда знаем, как правильно реагировать на свои чувства, как открыто говорить о своих переживаниях и как искать компромиссы, которые помогут сохранить отношения», — продолжила она.

По её мнению, недостаток психологической грамотности — одно из главных препятствий на пути к разрешению конфликтов в отношениях. Умение справляться с болью и вместе искать решения требует времени, терпения и зрелости.

«Важно понимать, что боль сама по себе — не повод для расставания, а возможность для роста и укрепления связи, если оба партнёра готовы к работе над собой и своими отношениями», — заключила она.

Если же ваша семья уже на грани расставания, то в этом материале «Секрет» дал 8 дельных советов, как сохранить отношения и не попасть в печальную статистику.