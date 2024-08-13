Психолог перечислила признаки «любовной одержимости»

В ряде случаев партнёры становятся друг для друга «проекциями» образов родственников, близких.

В таких отношениях нет «диалога».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Что такое вообще зависимость и что такое одержимость конкретно любовная? Это ведь не про любовь в чистом виде, не про отношения. Потому что отношения — это когда есть он и она, и всё делится поровну. Там диалог, там двое. А это — есть внутри вас какая-то боль, какая-то травма, какая-то недолюбленность, но вы это проецируете на того партнёра, которого вы выбираете, который вам чем-то напоминает, условно, что-то из детства: маму, папу по отношениям, по виду. И вы выбираете этого партнёра и просто фактически свою внутреннюю проекцию, вот эту свою травму переносите на него. Человека за этой травмой не видно. Как правило, когда человек выходит из этой зависимости, он потом, уже отойдя от неё, может увидеть и думать: «Как я вообще его любила». Поэтому счастья в этих отношениях быть не может, к сожалению».

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