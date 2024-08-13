Психолог объяснил желание женщин увеличивать губы

Почти половина мужчин в России отказываются идти на свидание с девушками, которые увеличили губы с помощью «уколов красоты». Таков результат исследования, который провел сервис знакомств «Мамба». Опрос был проведен для того, чтобы выяснить, как мужчины и женщины в России относятся к пластическим операциям.

© Mir24.TV

Результаты оказались неожиданными. Оказывается, очень многим мужчинам не нравятся уловки женщин, к которым они прибегают, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Даже наоборот, все это, от пластических операций до татуировок, вызывает у мужчин протест и раздражение. Так, 23% мужчин признались, что не будут рассматривать женщину, у которой есть татуировки, в качестве потенциальной жены и матери своих детей. Психологи рассказали в интервью MIR24.TV, в чем тут секрет.

«Все стремятся к естественной красоте, а не к искусственной, – говорит клинический психолог Владислав Чубаров. – Проблема в том, что мужчина изначально, при первом знакомстве, оценивает женщину как сексуальный объект. Реакция на девушку может быть положительной даже при наличии накачанных губ, если это сделано качественно и выглядит естественно и сексуально».

Однако, по словам психолога, часто подобные изменения свидетельствуют о заниженной самооценке и комплексе неполноценности девушки, что становится заметно при более близком знакомстве. В таких случаях мужчина понимает, что фальшивой является не только внешность, но и манера поведения.

«Для любви и полноценных отношений важна не только сексуальность, но и эмоциональная, и интеллектуальная привлекательность. Уверенная в себе девушка, скорее всего, будет развивать свой интеллект и личностные качества, а не зацикливаться на внешних изменениях», – говорит Владислав Чубаров.

Это касается не только женщин, но и мужчин, существует прямая связь между внутренним миром и внешним поведением, уверен психолог.

«Я не обобщаю, так как есть люди, которые действительно чувствуют себя лучше после небольшой корректировки внешности, и это нормально. Но в большинстве случаев «утиные» губы указывают на зависимость от чужого мнения. И когда при знакомстве это стремление понравиться во что бы то ни было становится очевидным, то начинает отталкивать. К сожалению, внутренний мир не поддается изменениям через внешние операции», – говорит специалист.

У мужчины в ответ на женщину идет многоуровневая реакция, – поясняет психолог и руководитель Центра психологической поддержки Анна Рязанова. – Одна из этих реакций – это физиологический ответ, или оценка ее природной внешности. Так, женщина с естественными пухлыми губами, пышной грудью, округлыми бедрами воспринимается, как обладательница определенного уровня женских половых гормонов. А значит, она фертильна и реагирует на мужчину именно как на самца. С этой женщиной будет не просто шикарный секс, но и прогнозируемая возможность зачать детей.

Женщины, которые не обладают такой внешностью, но стремятся к ней, используя различные современные процедуры, чаще всего не имеют достаточного уровня женских гормонов. По словам психолога, долгая стрессовая нагрузка может снижать их выработку. «Как следствие, женщины приобретают мужские черты, фигуру, – говорит Анна Рязанова. – И чтобы выглядеть «естественно», при этом внутренне не работая со своей гормональной системой, женщины накачивают губы, наращивают ресницы, увеличивают грудь, вставляют импланты в ягодицы для того, чтобы сымитировать самку, у которой с гормонами все в порядке». «И здесь мы наблюдаем, с одной стороны, желание женщины обмануть природу, не работая с собой внутренне. А с другой – желание и поиск со стороны мужчин максимально женственной особы, которая не будет «соперником», а будет «той, что надо» в интимной близости и в желании продолжить род. Ведь это вполне естественно, когда идет взаимодействие мужского и женского начал. В этом вся суть отношений», – объясняет эксперт.

По мнению психолога Владислава Чубарова, увлечение женщин пластическими операциями может объясняться и тем, что девушки стремятся подражать образу голливудских звезд, таких как Анджелина Джоли.