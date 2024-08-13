Почему коллеги и руководство не любят зумеров

Зумеры (люди, родившиеся в 1996-2012 годах, относятся к поколению Z) могут не нравиться коллегам или руководству на работе, потому что они являются чрезмерно эмоциональными, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться. Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

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По ее словам, на работе представители старшего поколения могут воспринимать их как инопланетян. Одним из самых главных недостатков зумеров является то, что их сложно заставить соблюдать правила, уточнила эксперт.

«Если им что-то не нравится, они просто уходят, и поминай, как звали. Буквально уходят на обед и не возвращаются без объяснения причин. Отключают телефоны и не отвечают на звонки. Это явление называется «гостингом» — как будто в гости, а не на работу сходили. Репутация, карьера, штрафы — зумеров ничего не пугает, они уверены, что их не перестанут нанимать на работу», — отметила Бобкова.

Исследование LAMPA и сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще всего новую работу респонденты ищут через онлайн-сервисы с вакансиями: поколение X — 77%, миллениалы — 83%, зумеры — 90%. Общим знаменателем оказался и способ поиска — через друзей и знакомых (47%, 43% и 53% соответственно).

Ранее сообщалось, что зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично.