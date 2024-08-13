Стало известно, сколько сотрудников готовы подчиняться женщине-начальнику

Почти половина россиян хотят видеть своим руководителем мужчину, свидетельствует опрос KP.RU. 46% респондентов предпочли начальников мужского пола, потому что, по их мнению, они более спокойные, предсказуемые и добрые.

Начальник — только мужчина! Женщина в начальниках — это вечные сплетни, любимчики, зависть к чужой красоте, обсуждение новых туфель и причесок, интриги, — подчеркнула одна россиянка.

Другая отметила, что работала по большей части с женщинами-администраторами, но с мужчинами ей намного комфортнее.

При этом 9% участников опроса хотят, чтобы ими руководила именно женщина, потому что в таком случае начальница внимательнее относится к своим работникам, легче принимает решения и проще реагирует на нештатные ситуации.

Работала с начальниками мужчинами и женщинами. Среди мужчин попадались ни рыба, ни мясо. А с женщинами больше конструктивизма и всегда шли вперед. Какие они были люди, меня мало интересовало, главное работа и организация рабочих процессов, — поделилась одна из опрошенных.

В то же время 45% респондентов безразличен пол руководителя. Они обращают внимание на личные качества человека, квалификацию, умение руководить и общаться с подчиненными.

Опрос был проведен среди подписчиков издания в социальных сетях, а также в мессенджерах. Участие в исследовании приняли 6,8 тысячи человек.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с Дзен провели опрос, в ходе которого выяснили, какие качества в друзьях россияне ценят больше всего. Так, большинство ответили, что им важны бескорыстность (32%) и способность радоваться за друга и сопереживать его проблемам (31%).