Осуждение СВО и восхищение Зеленским. Куда пропал актер Станислав Боклан

Народный артист Украины Станислав Боклан после начала спецоперации осудил действия России. Чем он занимается сейчас, где находится?

Чем известен Боклан

Станислав Боклан родился 12 января 1960 года в городе Брусилове (Житомирская область). Окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Боклан снимался в картинах «Репортаж», «Кукла», «Пять звезд», «Без особых примет», «Антиснайпер», «Адреналин», «Удиви меня», «Красный лотос», «Ефросинья», «Остров ненужных людей», «Любовь с оружием», «Страсти по Чапаю», «Поводырь», «Бомба», «Поделись счастьем своим», «Битва за Севастополь», «Слуга народа», «Спросите у осени», «Маэстро», «Пацики», «Артистка», «Предчувствие», «Пульс», «Сваты-7» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Боклана

Первой женой Станислава Боклана была актриса Елена Дудич. В браке родилась дочь Марианна.

Сейчас Боклан женат на коллеге Наталье Клениной. У нее есть сын от первого брака Кирилл, которого Боклан воспитал как родного. Он работает диджеем.

«Только благодаря Наталье и ее любви я такой, какой есть», — отмечал артист.

Общих детей у супругов не родилось.

Что Боклан говорил о спецоперации

После начала спецоперации Станислав Боклан осудил действия российских властей и стал вести аккаунт на украинском языке.

«Ничего не забудем. Ничего вам не простим. Слава Украине», — говорил он в видеообращении в соцсетях.

Что Боклан говорил о Зеленском

Станислав Боклан снимался вместе с украинским политиком Владимиром Зеленским в картине «Слуга народа» и его продолжениях. Когда Зеленский стал президентом страны, то актер заявил, что восхищен им, «ошеломлен» его личностью.

«Когда мы работали вместе, я знал, что это талантливый человек, очень умный, перспективно вдумчивый. Потом наши пути разошлись, он пошел в политику, я к ней никакого отношения не имею. И, конечно, на сегодняшний день я этой личностью ошеломлен. Самое главное — пусть он делает так, как считает нужным», — высказывался Боклан.

Где сейчас Боклан, чем занимается

Станислав Боклан 10 лет служил в Донецком областном драматическом театре в Мариуполе, который сейчас разрушен.

«10 лет проработал в этом театре, которого, к большому сожалению, уже нет. И уже нет многих людей, с которыми я работал. Кто-то не смог выжить, прячась в подвалах, кто-то погиб. И нет того дома, где я жил в Мариуполе, где была у меня квартира», — рассказывал артист.

Сейчас Боклан, исходя из его соцсетей, по-прежнему находится на Украине. Он до сих пор снимается в кино, а также занимается волонтерством, помогая ВСУ.

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