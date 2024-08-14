Семь признаков, что вы нашли настоящую любовь на всю жизнь

К сожалению или счастью, не каждые романтические отношения проходят испытание временем. Но порой удается найти любовь всей своей жизни. Можно ли так назвать ваши текущие отношения? Следующие 7 пунктов помогут проверить себя.

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Не терпится вернуться домой

Одно из самых ценных ежедневных «испытаний» ваших отношений — те чувства и эмоции, которые возникают из-за временной разлуки, когда вы отправляетесь на работу или уезжаете на несколько дней в другой город. Если каждый раз вы предвкушаете возвращение домой из-за предстоящей встречи с любимым, вам можно только позавидовать. Похоже, вы нашли человека, с которым хотели бы быть рядом вечность — и целой жизни вам будет мало.

Чувство, словно вы выиграли в лотерею

Не будет преувеличением, если вы скажете, что обожаете своего супруга. Время от времени вы ловите себя на мысли, что замужем за «тем самым» — единственным мужчиной в мире, с которым вам хочется быть вместе. Этой радостью хочется делиться, и порой вас переполняют эмоции, словно из раза в раз вы вновь осознаете, что не просто выиграли в лотерею, а сорвали джекпот.

Вас влечет друг к другу

Существует мнение, что сексуальная «искра» не обязательна для создания продолжительных, стабильных отношений. Но в какой степени они будут романтическими? Сексуальное влечение — неотъемлемая часть любовной химии: удовлетворенность друг другом в постели распространяется и на остальные сферы жизни. Едва ли можно быть физически и духовно ближе друг к другу, чем в моменты интима. Физическая связь обеспечивает мощную платформу для укрепления близости и доверия.

Это роман, а не только отношения

Говорят, что отношения — это работа. Но отношения с любовью всей жизни — это скорее любимая работа, от которой вы в восторге, чем рутина, которую вы готовы променять на вариант получше при первой возможности. Если вы тратите больше времени на разговоры о своих отношениях, чем на общение со второй половинкой, постоянно анализируете и оцениваете свой союз — возможно, в вашей связи слишком много логики и мало чувств. Любовь должна приносить радость и удовлетворение.

Вам комфортно

Когда вы находитесь в обществе любимого партнера, вам абсолютно комфортно. Вы принимаете себя и своего мужчину «как есть». Это не значит, что вы бросили спортзал или перестали обновлять гардероб — просто у вас больше нет внутренней потребности притворяться, соответствовать, казаться немного умнее, смешнее или веселее. Вы развиваетесь вместе, сообща, мотивируете друг друга — но абсолютно устраиваете себя и партнера уже сейчас, а не в перспективе и при определенных условиях.

Близкие «за»

Если у вас есть долгоиграющие конфликты с семьей — не факт, что родители и другие родственники примут вашего любимого человека без скандалов. Однако если все гладко, но близкие твердят, что он вам «не пара» — иногда все же стоит прислушаться и как минимум взглянуть на свои отношения со стороны. Как правило, наша семья желает нам только счастья — и если они в полном восторге от вашего избранника, это хороший знак.

Вы абсолютно честны

У вас уйма секретов от вашего партнера? Это верный признак того, что он, вероятно, не тот, кто вам нужен. Когда речь идет о настоящей любви, вам хочется делиться всем (или практически всем). Гармония на условиях замалчивания, подтасовки фактов и притворства ничего не стоит — вы лишь создаете видимость семейной идиллии, но на деле мужчина может даже не знать вас настоящую. Добиться окрыляющей поддержки и взаимопонимания в таком случае вряд ли удастся.

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