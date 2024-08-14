Психолог назвал критические для спасения брака ситуации

Брак невозможно спасти, если муж и жена не хотят его сохранить или один из супругов абсолютно точно решил, что на сохранение отношений не пойдет, заявила NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, как правило, в основе этого решения лежит обида.

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"Чаще всего брак невозможно сохранить после измены или чувства предательства. Как правило, в основе этого решения лежит обида. Восполнить что-либо уже невозможно, потому что у людей нет желания идти навстречу друг другу. Когда есть хотя бы небольшое желание и готовность к эксперименту у партнеров, спасти можно очень большое количество браков", — отметила психолог.

Ранее Наумова рассказала, что бедность, невозможность мужчины прокормить семью и частые конфликты являются самыми главными причинами разводов в России. По ее словам, часто мужчины теряют интерес к профессиональной деятельности и начинают увлекаться алкоголем, из-за чего женщины вынуждены сами обеспечивать семью.

Психолог Александр Кичаев ранее заявил, что в отношениях первым должен извиняться виновник конфликта. По его словам, если мужчина пил и гулял, то пойти на примирение лучше ему, а если же проблемы в отношениях возникли со стороны женщины — извиниться следует именно ей.