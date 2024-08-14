Что делать, если вы стали «душнилой»

У всех нас есть знакомый, рядом с которым очень тяжело находиться. Он постоянно изрекает банальности, придирается ко всем по мелочам, и без конца нудит, нудит и нудит. От него хочется сбежать, но что сделать, если это ваш коллега, с которым вы просто вынуждены так или иначе общаться? Бабушка, которая вас все же любит? Наконец, если душнила (не поздравляем, но вам приз за честность) — это вы?

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Кто такой душнила?

«Душнила» — это жаргонное слово, которое в современном языке используется для обозначения человека, постоянно высказывающего свои мнения и мысли в излишне настойчивой и навязчивой манере.

«Это человек, который может монотонно и долго рассуждать на тему, которая ему интересна, но не вызывает интереса у других. Душнила часто игнорирует реакцию собеседника и продолжает свою речь, даже если она явно вызывает скуку или раздражение», — рассказывает психолог Мария Леббен.

Как общаться с душнилой

Прежде всего, наберитесь терпения. Постарайтесь выслушать, не показывая открытого раздражения. Возможно, ему просто нужно выговориться.

«Вспомните, нам всем иногда нужны "свободные уши", то есть человек, который просто будет нас слушать, без осуждения, доброжелательно и спокойно. Попробуйте искренне сочувствовать собеседнику, задавайте ему уточняющие вопросы. Но только один раз», — говорит Мария.

Переключайте тему

Если разговор стал слишком скучным или однообразным, попробуйте мягко перевести его на другую тему.

«Может оказаться, человек не понимает намеков. Прямо так и скажите: "Все это замечательно, но давайте сейчас обсудим вот что". Возможно, вам удастся перехватить инициативу и превратить монолог в диалог», — предлагает Мария.

Используйте невербальные сигналы

Взгляды на часы, легкое перемещение тела могут сигнализировать о том, что вам нужно закончить разговор.

«В случае глухой непрошибаемости, скажите прямо: у меня есть только пять минут, можно перейти к конкретике? Если и это не помогает, старайтесь не встречаться с занудствующим человеком один на один, всегда берите модератора беседы — другого коллегу, сестру, подругу, если разговора точно никак не избежать», — объясняет Мария.

Что делать, если это вы?

Понимание, что вы отнимаете у людей время и силы своими разглагольствованиями или брюзжанием — добрая половина пути к успеху. Честь вам и хвала, если вы искренне хотите поменяться и научиться быть более приятным в общении человеком. Вот в какую сторону нужно двигаться.

Учитесь слушать

Обратите внимание на то, сколько времени вы говорите и сколько слушаете. Постарайтесь балансировать эти два процесса.

«Можно ставить песочные часы (обыграйте этот момент) или засекать время другим способом — и не говорить дольше положенного. Это, кстати, всегда на пользу любому диалогу», — напоминает психолог.

Смотрите на реакцию собеседника

Замечайте невербальные сигналы: скуку, отвлеченность, нетерпение. Если видите такие признаки, постарайтесь сократить свою речь.

«Не зазорно предупредить человека, что вы можете слегка "душнить" и попросить мягко останавливать вас в ситуации "Остапа понесло". Такая искренность обычно сильно подкупает», — говорит Мария.

Задавайте вопросы

Вместо того чтобы монологично излагать свои мысли, задавайте вопросы собеседнику, чтобы вовлечь его в диалог. Очень важно, чтобы вы испытывали настоящую потребность услышать человека, тогда разговор пройдет «на ура».

Развивайте эмоциональную грамотность

Работайте над способностью понимать и чувствовать эмоции других людей. Это поможет вам лучше настроиться на волну собеседника.

«Человек с развитой эмпатией всегда будет желанным гостем в любой ситуации, с ним охотно обсудят любую проблему или радостное событие. Хорошая новость — эмпатию можно накачать, как мышцу», — утверждает Мария.

Будьте самокритичны

Осознавайте свои слабые стороны и работайте над ними. Признайте, что ваши интересы могут быть не столь увлекательны для других, как для вас. Читайте книги, медитируйте, посещайте курсы саморазвития, заведите новое хобби — словом, станьте интереснее для себя самого, в первую очередь. Там и другие, глядишь, подтянутся.