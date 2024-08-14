Четыре вида прелюдии, которые стоит попробовать

Без прелюдии невозможно организовать комфортную для обоих партнеров близость. О том, как подразнить партнера перед самим процессом, чтобы ваш секс практически каждый раз заканчивался феерично, мы поговорили с сексологом Тамарой Алексеенко.

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Не зацикливайтесь на спальне

Большинство пар привыкли к тому, что основной процесс происходит в любимой спальне, однако наш мозг нацелен на разнообразие и чем чаще вы меняете локацию, тем сильнее реагируют ваши рецепторы. Тамара:

«Мы так устроены, нас возбуждает все необычное, а потому и оргазм будет ярче, если вы смените четыре стены спальни на другие места в доме не только для секса, но и для прелюдии».

«Порадуйте» себя у него на глазах

Взаимное самоудовлетворение на глазах друг друга — дерзкое и невероятно возбуждающее действо. Наш эксперт поясняет, что только вы знаете свое тело досконально, а значит, можете быстрее приблизить себя к финишу. Кроме того, возбуждая себя на глазах мужчины, вы одновременно демонстрируете ему свои эрогенные зоны и в то же время удовлетворяете его визуально, ведь известно, что мужчины — главные визуалы в сексе.

Скачок температур

Используйте в качестве дополнительных средств не только игрушки из вашего любимого секс-шопа, но и «подручные» средства. Классика — кубики люда в постели. Тамара:

«Резкий перепад температур возбуждает наши рецепторы, партнер получает необычные ощущения, особенно если до этого вы не практиковали подобные игры».

К слову, лед, горячие напитки могут здорово разнообразить оральный секс. Экспериментируйте!

Совместный просмотр

Если ваш партнер обожает эротические фильмы, не запрещайте ему, а составьте компанию. Этот прием можно использовать как отличную прелюдию. Как говорит сексолог, мужчина лучше всего возбуждается от одного лишь представления, что будет происходить, и эротическое кино, особенно в компании своей женщины — лучший стимулятор. Важно: не все, что вы увидите в фильме, реально применить на практике.