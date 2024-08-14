Как выбраться из дня сурка

Временами жизнь превращается в бесконечный день сурка, и человека накрывают разочарование и апатия. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как выбраться из этого состояния и начать радоваться жизни.

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Как рассказал специалист, день сурка — это довольно частое явление для жителей большого города. Все время у человека работа, дом, текущие обязанности. Постепенно это может привести к эмоциональному выгоранию, когда теряется мотивация, становится меньше сил, возникает хроническая усталость.

— Чтобы выбраться из этого состояния, необходимо осознать факт, что жизнь не приносит положительных эмоций и нужно что-то менять. Дальше необходимо оптимизировать свой график, выделять время для отдыха, хобби, увлечений, которые должны войти в жизненный план, — объяснил Вилков.

Психотерапевт подчеркнул: важно проявить определенное волевое усилие, справиться с ленью и нежеланием что-либо делать, чтобы выделить время на себя и улучшить качество своей жизни.

Также специалист предупредил, что в ряде случаев отсутствие мотивации и ощущения удовольствия от жизни могут быть связаны с психическими расстройствами.

— Это может быть депрессивное расстройство, которое возникает как следствие хронического длительного стресса, усталости, переутомления. У человека на первый план выходит пониженное настроение, отсутствие мотивации, равнодушие к себе и окружающим, пессимистичные мысли, апатия, нехватка сил, — перечислил собеседник «ВМ».

Если эти признаки длятся несколько недель, то это повод обратиться за помощью к врачу-психотерапевту, подчеркнул Вилков. Специалист поможет понять, у вас депрессия или это признаки эмоционального выгорания и усталости.

— При постановке диагноза «депрессия» человеку необходимо пройти психотерапию и по назначению врача принимать медикаментозные препараты. Эти методы помогут улучшить психоэмоциональное состояние и начать вновь радоваться жизни, — заключил Вилков.

Тревожно-депрессивное расстройство (ТДР) стало одной из наиболее распространенных психических проблем в современном мире. Каждый год все больше людей обращается за помощью к специалистам с этим заболеванием. Алексей Вилков рассказал «ВМ», что такое ТДР и почему оно возникает.