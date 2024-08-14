Почему мы покупаем не то и поддаемся соблазну распродаж

Сопротивляться соблазну купить что-нибудь новое становится все сложнее. Мы часто оказываемся в ситуации, когда покупаем не то, что нам действительно нужно, тратим больше, чем планировали, и поддаемся соблазну распродаж, даже если вещи нам не нужны. Почему так происходит?

© Daily Moscow

Разобраться в психологии покупок помогла Юлия Харитонова — клинический и телесный психолог, сертифицированный DBT-терапевт, дипломированный специалист по Бодинамике (BFT) и мультимодальной терапии.

Что заставляет нас покупать больше, чем нам нужно

Шопинг уже давно перестал быть просто способом удовлетворения базовых потребностей. Появляется все больше торговых центров, причем в шаговой доступности: в Москве они могут быть практически у самого метро, как «Атриум» на Курской, «Европейский» на Киевской.

Кроме того, торговые центры превратились в центры развлечений, предлагая кинотеатры, рестораны, спортивные залы и развлечения для всех возрастов. Такая атмосфера способствует импульсивным покупкам.

Исследования показали, что россияне ежегодно тратят значительные суммы на вещи, которые им на самом деле не нужны. Например, средний россиянин тратит около 30 тысяч рублей в год на одежду, которую впоследствии не носит.

Помимо внешних факторов, наши собственные мотивации также играют важную роль в нашем отношении к покупкам. Мы часто используем покупки, чтобы выразить свою индивидуальность, подчеркнуть статус и финансовые возможности.

Брендовая одежда, гаджеты, дизайнерские вещи — все это становится частью нашего имиджа, способом заявить о себе.

Но еще чаще покупки становятся способом справиться с негативными эмоциями: стрессом, скукой, тревогой, неуверенностью в себе, страхом. В такие моменты мы ищем утешения в приятных приобретениях, не задумываясь о реальной их необходимости.

Подобные компульсивные покупки, как компульсивное переедание, — это серьезная проблема.

Во-первых, они могут привести к долгам и кредитам. Во-вторых, они никак не решают психологические проблемы, из которых произрастают. В частности, у людей с низкой самооценкой и тревожными расстройствами часто появляется тенденция использовать покупки как способ поднять настроение и справиться с эмоциональными проблемами.

Почему мы тратим деньги на вещи, которые нам не нужны

Часто мы оказываемся в ситуации, когда покупаем вещи, которые нам вовсе не нужны, поддаваясь влиянию окружающей среды и маркетинговых уловок. Привлекательная атмосфера магазина с приятной музыкой, ароматами, ярким освещением и привлекательными витринами создает ощущение праздника и расслабления, что способствует импульсивным покупкам.

Специальные предложения — скидки, распродажи, бонусные программы, подарочные купоны — заставляют нас чувствовать, что мы совершаем выгодную сделку, и мы готовы купить что-то лишнее.

Мастерски подобранные слова продавца-консультанта могут внушить нам чувство необходимости купить тот или иной товар, даже если мы в нем не нуждались. Интернет-магазины с яркими фотографиями и удобными системами оплаты делают покупки еще более доступными и привлекательными.

А если мы тестируем товар в магазине — например, новый смартфон, пылесос, одно только взаимодействие с ним создает чувство психологической собственности. Это повышает вероятность покупки.

Когда к этому добавляются приятные тактильные ощущения, над чем работают профессиональные дизайнеры, уйти из магазина с пустыми руками становится практически невозможно.

Есть также распространенные маркетинговые приемы, стимулирующие купить что-либо здесь и сейчас:

«Эффект ограниченного времени»

Нам говорят, что предложение действительно только до определенного времени, и мы начинаем чувствовать страх упустить выгоду.

«Маркетинг дефицита»

Нам говорят, что товар ограничен в количестве, и мы начинаем чувствовать желание купить его «пока не поздно».

Эти уловки играют на нашем страхе упустить что-то важное, заставляя нас принимать поспешные решения и делать необдуманные покупки.

Как бороться с импульсивными тратами

Понять, что компульсивные покупки — это проблема, уже половина дела. Но как прекратить их и начать экономить, когда удовольствие от покупок затмевает все остальное? Важно осознать, что компульсивные покупки — это не просто покупка лишнего. Это сигнал о том, что у вас есть нерешенные проблемы и внутренние конфликты.

Вместо того, чтобы искать утешения в шопинге, попробуйте заглянуть вглубь себя. Что вы чувствуете, когда делаете импульсивные покупки? Радость? Облегчение? Или скорее пустоту? Что вы пытаетесь спрятать от себя с помощью этих покупок? Может быть, вы пытаетесь заглушить чувство неуверенности в себе? Или компенсировать отсутствие любви и внимания?

Компульсивные покупки часто говорят о том, что вам чего-то не хватает в жизни. Осознав свои эмоции и причины компульсивных покупок, вы сможете начать работать над ними.

Если вы пытаетесь найти радость в жизни, и ради этого получаете эндорфины на шопинге, попробуйте более здоровые способы справляться с негативными эмоциями. Например, запишитесь на йогу, займитесь творчеством, поговорите с другом или проведите время на природе.

Если не хватает отношений, близкого человека рядом, то, возможно, пришло время начать создавать крепкие отношения. Или грамотно решать накопившиеся домашние проблемы.

Если покупки — это способ стать увереннее в себе, через приобретение дорогих, современных вещей, нужно начать работать с самооценкой. От покупки на короткий срок у нас повысится настроение, но потом оно снова упадет и мы станем такими же неуверенными, если не займемся своими самооценками и чувством уверенности.

Если покупки — это способ борьбы со скукой, нужно менять наполнение своей жизни. Нужно разнообразить свои впечатления, использовать свое время и деньги для важных вещей, которые создадут лучшее будущее для вас и для окружающих людей.

Может, вы хотите освоить новые навыки, реализовать давнюю мечту и встать на сноуборд, съездить куда-то. Или в вашем дне не хватает разнообразия и нужно подумать, чем вы можете занимать свободное время с пользой.

Если самостоятельно бороться с компульсивными покупкам сложно, можно обратиться к помощи специалистов и вместе понять, что подталкивает вас к бесконечному и бесполезному шопингу. Психологи предложат дополнительные инструменты и техники, которые помогут вам изменить отношение к покупкам и научиться экономить.

Советы психолога: как экономить на покупках

Чтобы психологически было проще бороться с компульсивным шопингом, в первую очередь, нужно задать себе два вопроса: «Что я ищу?» и «Зачем мне это сейчас?». Если оба ответа неубедительны и запутанно звучат — не покупайте, проходите мимо!

Помимо этого есть еще несколько способов подавить тягу к компульсивным покупкам. Во-первых, изучите, как работает реклама. Это поможет меньше поддаваться ее влиянию. Когда вы начнете видеть механики маркетологов, вы не будете на них так легко реагировать.

Во-вторых, понимайте свой бюджет, выделите определенный объем свободных денег на удовольствия — в том числе на покупки, и придерживайтесь его. Если у вас нет плана на деньги, загрузите бесплатное приложение для составления бюджета.

В-третьих, планируйте свои покупки заранее, чтобы не поддаваться соблазну импульсивных трат. Не используйте торговые центры как способ снять скуку, грусть. Вместо того, чтобы бродить по магазинам в плохом настроении, найдите другие способы успокоиться и отвлечься: сходите на семинар по интересной вас теме, прогуляйтесь по новой выставке, пройдитесь пешком после работы.

Навыки деловой коммуникации или «флирта с достоинством», курс по фотографии или сторителлингу дадут вам преимущества в общении с другими людьми.

Ограничьте время, которое вы проводите в интернете, чтобы не поддаваться соблазну онлайн-шопинга. И, конечно же, найдите более здоровые и полезные способы провести время: спорт, творчество, общение с близкими.

В-четвертых, обдумывайте свои импульсивные желания что-то купить. Если это не что-то необходимое, отложите покупку на 24 часа. Если через день желание купить товар не пройдет, возможно, вам действительно это нужно. Но не забудьте спросить себя: будете ли вы на самом деле использовать эту вещь и можете ли вы заплатить за нее наличными сейчас.

И главное: помните о своих целях. Если вы собираете деньги на что-то важное, думайте об этом каждый раз, когда вам хочется сделать необдуманную покупку.

Визуализируйте желаемое: новую просторную квартиру, отпуск в необычном месте с повышенным классом отеля, что-то масштабное и формирующее в вас ощущение героя, который преодолевает соблазны и искушения. Все это очень поддержит вас в попытке удержаться от лишних трат. К тому же, представьте свою радость, когда вы достигнете цели!

Изменить свои покупательские привычки — нелегко, но возможно. Осознавая свои мотивации и контролируя свои импульсы, вы можете начать жить более свободной и счастливой жизнью. Помните, что настоящее счастье не в вещах, а в отношениях, в самореализации, в новых впечатлениях.

Не бойтесь говорить «нет» ненужным покупкам, освободите себя от давления маркетинга и начните жить в соответствии с своими истинными желаниями.