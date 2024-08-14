Сексолог объяснил, как четкий график может улучшить интимную жизнь

Довольно много пар уверены, что запланированный секс — всегда скучно, да и кто в наше время планирует его? Специалисты же считают, что такой вид близости может здорово помочь наладить интим в отношениях. Как правильно составить график секса и как распорядок влияет на гармонию в паре, нам рассказал сексолог Михаил Колосов.

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Что важно знать о сексе по графику

Вы наверняка хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда внезапный секс, к которому вы не готовы, приводил к ссорам. Действительно, партнер не всегда готов услышать отказ, даже если причина уважительная. Эту проблему отлично решает запланированный секс. К слову, даже в ситуации, когда вы знаете о близости в ближайшие часы, у вас есть право от нее отказаться, и партнер не может вас за это осудить. Естественно, это правило работает в том случае, когда вы действительно не готовы к интиму, а не пытаетесь проманипулировать человеком.

У секса по графику есть свои правила

1. Учитывайте потребности партнера

Не может быть так, что график составляет кто-то один в паре, однако, часто этим занимается самая сексуально активная половинка. Наш эксперт рекомендует не выстраивать график с точностью до часов, а лишь подумать со своим партнером, какое количество секса и в какие дни в ближайшее время вы готовы на себя принять. В «утвержденное» время ни вы, ни ваш партнер не может планировать другие мероприятия, конечно, если речь не идет о форс-мажорах.

2. У секса должен быть минимум

Основная задача при составлении графика — скорректировать необходимый минимум секса в определенное время. Михаил:

«Совсем не обязательно планировать конкретно классический секс, это может быть и вечер, посвященный петтингу или же оральные ласки. Все что угодно, главное, вы посвящаете интимное время друг другу».

В чем плюсы секса по расписанию

1. Вы не будете испытывать давление

Не все женщины способны воспринимать прикосновения и тесные объятия мужчины как безобидные ласки. Многие уверены, что такой контакт — прямой намек на секс. И у многих дам есть все основания так полагать, учитывая их негативный опыт в прошлом. Подобные действия со стороны партнера могут сильно напрягать женщину, но зная, что секс запланирован не на сегодня, это напряжение может вообще не возникать. Таким образом партнерше не приходится переживать приступы уязвимости.

2. Внезапный секс вне графика? И такое возможно

Четкий график не означает исключение внезапных порывов. Вы никогда не знаете, когда вас захлестнет страсть, и здесь главное все не испортить, напоминая партнеру про график. Как мы уже говорили, график необходим для поддержания минимума близости в паре.

3. Больше никаких неловких ситуаций

Когда вы точно знаете, что секс произойдет в определенный день, у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться. Это особенно спасает тревожных партнеров, которые стремятся сделать все идеально.