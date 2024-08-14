Как защитить себя от кибербуллинга

Травля в интернете или кибербуллинг стал одной из серьезных проблем современности. Как противостоять цифровой агрессии, рассказали специалисты Мингосуправления Подмосковья. Рекомендации опубликовало РИАМО.

Кибербуллинг может проявляться по-разному: от оскорбительных сообщений и комментариев в социальных сетях до разглашения личной информации и угроз. Интернет-травля стала достаточно распространенным явлением, при этом она остается крайне опасной для психического здоровья. У жертв может появиться тревожность, развиться депрессия вплоть до появления суицидальных мыслей.

Чтобы оградить себя от агрессии, нужно следовать простым правилам:

настроить приватность в социальных сетях;

не отвечать на провокационные сообщения;

сохранять все угрозы и оскорбления, чтобы предъявить из в случае необходимости в качестве доказательства возможного кибербуллинга;

заботиться о своем психо-эмоциональном состоянии, не бояться обращаться за поддержкой к близким людям и специалистам.

Информацию о защите в интернет-пространстве можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Воспользоваться им можно бесплатно и без авторизации.