Как защитить себя от кибербуллинга

Как спастись от кибербуллинга?
Травля в интернете или кибербуллинг стал одной из серьезных проблем современности. Как противостоять цифровой агрессии, рассказали специалисты Мингосуправления Подмосковья. Рекомендации опубликовало РИАМО.
Кибербуллинг может проявляться по-разному: от оскорбительных сообщений и комментариев в социальных сетях до разглашения личной информации и угроз. Интернет-травля стала достаточно распространенным явлением, при этом она остается крайне опасной для психического здоровья. У жертв может появиться тревожность, развиться депрессия вплоть до появления суицидальных мыслей.
Чтобы оградить себя от агрессии, нужно следовать простым правилам:
- настроить приватность в социальных сетях;
- не отвечать на провокационные сообщения;
- сохранять все угрозы и оскорбления, чтобы предъявить из в случае необходимости в качестве доказательства возможного кибербуллинга;
- заботиться о своем психо-эмоциональном состоянии, не бояться обращаться за поддержкой к близким людям и специалистам.
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