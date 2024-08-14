Как распознать синдром дефицита внимания у взрослых

Синдром можно выявить по нескольким симптомам. Среди них невнимательность, импульсивность и чрезмерная активность.

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Принято считать, что расстройство связано в основном с детским возрастом. Однако 40-50 % признаков сохраняются и после 18 лет.

Кроме того, исследователи выявили еще одну особенность, которая характерна именно для взрослых с СДВГ - чрезмерно оптимистическое мышление. Когда люди склонны к переоценке сил. Вместе с этим они считают, что до дедлайна еще полно времени, поэтому приступают к делам поздно и в итоге не успевают все сделать в срок.

Психолог выделил несколько утверждений, по которым можно предположительно выявить у себя синдром:

- отвлечение на посторонние раздражители или не относящиеся к делу мысли;

- импульсивное принятие решений;

- трудности с прекращением нежелательной деятельности;

- решение новых задач без внимательного прочтения инструкций;

- трудности с организацией;

- множество дел (при этом большинство из них не доведены до конца);

- окружающие считают, вы слишком много говорите;

- трудно внимательно слушать других;

- вы перебиваете других, когда они что-то говорят или делают, а потом жалеете, что сначала не подумали;

- не легко уловить суть того, что вы хотите сказать;

- беспокойство внутри;

- вы забываете о делах, которые нужно сделать, но которые не терпят отлагательств;

Конечно, подтвердить наличие СДВГ может только профессиональное обследование.

Кузьмина подчеркивает, что лечения от этого нет. Однако скорректировать признаки можно. В данной ситуации важны самоконтроль, организация и планирование. Кроме того, желательно изменить окружающую среду и снизить отвлекающие факторы, сообщает tolknews.ru.

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