Признаки того, что человек попал под влияние мошенников

Определенные "маячки" при телефонном разговоре и заранее созданный алгоритм действий помогут уберечь близкого человека от манипуляций мошенников. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

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По ее словам, думать, что мошенники обманывают лишь неискушенных, неопытных людей, – это ошибка, жертвой может стать практически каждый.

Мошенники действуют по четко отработанным схемам, и люди часто просто не успевают сориентироваться в разговоре с ними, отметила эксперт. И, так как аферисты постоянно придумывают новые "легенды", в первую очередь стоит договориться со всеми членами семьи: когда происходит что-то сомнительное, нужно сразу сообщать об этом близким.

Тем более подозрительно, если человек во время беседы начинает себя настороженно вести, ищет какие-то документы, добавила психолог.

"В этом случае можно отвлечь человека от беседы и спросить, кто звонит и зачем. Либо попросить включить громкую связь – шансов понять, что разговор какой-то странный, станет больше, ведь одна голова хорошо, а две лучше", – отметила Игонина.

Она подчеркнула, что оценка происходящего кем-то сторонним очень важна, потому как тот, кто вовлечен в разговор, часто не контролирует ситуацию.

При этом выдернуть человека из разговора можно с помощью какого-то неожиданного действия.

"Например, был случай, когда муж, поняв, что жена "поплыла" в разговоре с мошенниками, просто крикнул: "Люся, у тебя молоко убегает!" – рассказала психолог.

Также можно выписать какие-то важные аксиомы, например, "полиция и прокуратура не звонят сами" или "нельзя называть три цифры на обороте карты или код, который приходит в СМС". Все это в нужный момент может сработать, потому что очевидные вещи во время разговора с мошенниками могут просто вылетать из головы, заключила психолог.

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