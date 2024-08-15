В новом интервью Гарик Харламов заявил, что опаздывает на встречи на несколько часов из-за игромании. Психолог Станислав Самбурский считает, что в основе его опозданий лежит лишний вес: физический дискомфорт тормозит юмориста перед выходом из дома. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«По словам артиста, он единственный в семье носит очки, и это связано с тем, что он не может контролировать свое увлечение играми. Игромания относится к нехимической форме зависимости, когда человек не может контролировать время, которое уделяет компьютерным играм. Человек убегает либо от проблем, либо от постоянного стресса. В случае Гарика сложно говорить, что он компенсирует бедное детство, потому что фактически бедного детства у него не было. С 11 до 17 лет он жил и учился в США, имел полный доступ ко всем передовым технологиям. Вероятно, в играх он находит способ сбросить стресс от огромного количества эмоционального труда, работы сценаристом, а теперь еще и креативным продюсером Comedy Club и своей публичности. Игры становятся своего рода жвачкой для мозга, которая помогает снять напряжение и эмоционально вернуться в детство, где не было никаких забот», — считает эксперт.

По наблюдению со стороны, это не проблема, а способ не потерять рассудок в бесконечной череде рабочих проектов: фильмов, выступлений, написания и обкатки материалов.

Если Гарик решит бороться с игровой зависимостью, ему придется пройти несколько шагов:

1.Признать проблему. На пути к выздоровлению самое сложное — сказать: «Я зависим».

2.Поставить цели. Самостоятельно или с поддержкой специалиста установить достижимые и ограниченные по времени цели избавления от зависимости.

3.Найти альтернативные удовольствия. Это будет индивидуальный подход к каждой ситуации.

«Возвращаясь к Гарику и анализируя его публичные появления, можно предположить, что основой его опозданий является не игромания, а лишний вес. Лишний вес придавливает человека, а у Гарика не менее 20 кг, которые можно было бы сбросить. Представьте, что человек нормального веса постоянно ходит с бутылкой воды для кулера. 20 кг, которые он таскает постоянно дают усталость, отсюда невозможность стоять на сцене. Последние выступления Харламов проводит с одышкой и постоянно присаживается на кресло на сцене. Весь комплекс физического дискомфорта, скорее всего, психологически тормозит его от того, чтобы выйти из дома. За игровой зависимостью, скорее всего, стоит скрытое нежелание преодолевать физические трудности. Отсюда прокрастинация, опоздания и рассказы об игровой зависимости», — резюмировал психолог.