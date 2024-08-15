Названы проверенные тысячами женщин техники улучшения секса

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы и проект по изучению женского сексуального удовольствия OMGYES выявили четыре техники для улучшения секса. Итоги их исследования опубликовало издание Metro.

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Отмечается, что выводы были сделаны по результатам опроса 4270 женщин, а позже повторно проверены на основе ответов еще более трех тысяч женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Большинство участниц — 87,5 процента — назвали наиболее приятным эротическим приемом технику «наклон». По словам секс-коуча Эйприл Мария, для ее выполнения нужно наклонить бедра таким образом, чтобы пенис или игрушка стимулировали клитор.

Вторая по популярности поза, которую положительно оценили 83,8 процента женщин, — это «обмеление».

«Это форма сексуальной игры, которая заключается в легкой стимуляции входа во влагалище», — объяснила Мария.

Она добавила, что эта техника обеспечивает интенсивную стимуляцию влагалища.

Третье место в этом рейтинге заняла техника под названием «качание» — ее выбрали 76,4 процента женщин. Секс-коуч отметила, что многие участницы опроса рассказали, что качающие движения во время секса нравятся им намного больше, чем движения вперед и назад.

Наконец, технику «сопряжение» выбрали 69,7 процента женщин. По словам Мария, этот метод подразумевает стимуляцию клитора одновременно с вагинальным проникновением.

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