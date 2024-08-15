Может ли пауза в отношениях пойти на пользу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели лето порознь и успели друг по другу соскучиться. Певица навестила мужа в доме, который он купил на фоне слухов о разводе. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, могут ли паузы в отношениях пойти на пользу или это прямой путь к расставанию.

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По ее словам, пауза может пойти на пользу, потому что в дальнейшем улучшит отношения. Но также она может стать и окончанием любви.

— Ее исход зависит от желания партнеров исправить свои ошибки. Иногда, когда пара находится рядом, они перестают ценить друг друга. А если они разъедутся на определенный срок, то партнеры начинают скучать и осознавать, насколько сильно им не хватает друг друга, — сказала она.

Эксперт отметила, что партнеры понимают, где сами вели себя неправильно, были грубыми и несдержанными.

— Если партнеры приходят к выводу, что они не ценили друг друга, и готовы работать над отношениями, то пара может пройти психотерапию, улучшить свои отношения и жить в этом союзе долго и счастливо, — считает она.

По мнению специалиста, когда влюбленные решают разъехаться и взять паузу, важно, чтобы они продолжали общаться.

— Однако ночевать они должны каждый на своей территории, чтобы соскучиться друг по другу. Тогда в отношения приходит новизна и переоценка ценностей, — посоветовала собеседница «ВМ».

Однако если люди разъехались и поняли, насколько им было тяжело и мучительно в этих отношениях, а сейчас они чувствуют себя намного лучше, то пауза поможет отвыкнуть намного быстрее.

Пара расстанется без лишнего стресса, заключила психолог.

Ранее эксперты в области магии и нумерологии рассказали «ВМ», почему у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не получается построить счастливые отношения. По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека очевиден, потому что это кармические отношения. А по мнению нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой, нумерология могла предсказать крах этого союза заранее.