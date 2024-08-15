Почему полезно терпеть неудачи

Полезно терпеть неудачи, так как они помогают психике что-то пересмотреть и реорганизовать, рассказал aif.ru психоаналитик, клинический психолог Алексей Мелехин. По его словам, нужно пересмотреть свое отношение к неудачам, так как не следует делить все в мире на черное и белое.

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Специалист объяснил, что если перестать делить все на хорошее и плохое, будет проще относиться к тому, что не удалось реализовать. Если избавиться от такого дихотомического мышления, можно перестать быть заложником определенных состояний.

Кроме того, получится увидеть полную картину происходящего, отметил психолог. Человеку проще замечать что-то плохое, поэтому нужно менять свое восприятие, добавил Мелехин.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал научиться принимать неудачи, чтобы достигнуть целей. Специалист подчеркнул, что такой навык поможет в любом начинании и станет полезным жизненным уроком.

Другой психолог Татьяна Василькова рассказала, что если в положительном ключе сравнивать ребенка с отцом, он может стать увереннее и сильнее. По ее словам, если же сравнивать ребенка в отрицательном контексте, у него могут возникнуть проблемы в отношениях во взрослой жизни.