Как люди-нарциссы используют окружающих и зачем им это нужно

О том, как распознать нарцисса в близком человеке и выйти из абьюзивных отношений с ним редакции RuNews24 рассказала руководитель социального проекта по психологической помощи «Выход есть!» Екатерина Береснева. Нарциссы зачастую не способны испытывать эмпатию, видя во всех окружающих людях только инструмент для удовлетворения своих интересов и вымещение детских травм.

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Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) является официальным медицинским термином, которое на сегодняшний входит в триаду расстройств наряду с социопатией и психопатией. Одним из общих признаков этих расстройств является отсутствие эмпатии – умения сочувствовать окружающим. Нарциссизм же из них является наименее социально-опасным, так как эти люди в меньшей степени склонны к насилию.

«До сих пор наука ведет споры, когда у человека формируется НРЛ. По одной из версий оно является врожденным, а согласно другой формируется под влиянием среды. Лично я считаю, что это расстройство является врожденным, но раскрытие его происходит под влиянием среды. Нарциссизм является следствием травмы, нанесенной в детстве еще в ранимом возрасте. В случае с мужчинами это часто формируется из-за недостаточного внимания со стороны матери», – отмечает эксперт.

Такое пренебрежение считывается ребенком на подсознательном уровне. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям находить хотя бы полчаса в день, чтобы вникнуть в дела ребенка и открыто проявить искреннюю заботу. Уже только одно это поможет избежать развития у него данного расстройства. Ребенку нужно объяснить, что у родителей тоже есть личное время.

Во взрослом возрасте различают два вида нарциссов: грандиозный и скрытый. Первых характеризует неспособность признавать свои ошибки и постоянное перекладывание вины на окружающих. Такие люди хотят казаться правыми в 100% случаев. Они стараются показать себя специалистами в самых разных областях, даже если не имеют никаких профильных знаний. При первом же серьезном испытании своих «знаний» они всегда полностью проваливаются.

Скрытые нарциссы очень тонкие психологи и манипуляторы. Нарциссы выискивают людей с различными травмами и комплексами, за которые они могут зацепиться и ставят их в зависимость от себя. В итоге формируется сеть людей, с которыми они общаются и как-то взаимодействуют ровно до тех пор, пока могут извлекать из них выгоду. Очень часто это вымещение на окружающих своих детских травм.

«Нарциссов можно назвать эмоциональными вампирами. У них всегда есть жертвы. Это могут быть подчиненные начальника на работе, а могут быть и более близкие партнеры мужчины и женщины. В первом цикле отношений нарцисс проявляет себя так, что очень сильно располагает к себе. Потом начинается очень резкое обесценивание партнера, но, например, который уже зависим от него. А следующий этап называется «аннигиляция нарцисса», когда он перестает видеть в человеке тот образ, который он составил у себя в голове. И это происходит со всеми их жертвами», – говорит Екатерина Береснева.

У людей и НРЛ всегда есть несколько масок: бытовые и социальные. Бытовая маска проявляется при близком контакте уже в кругу семьи. Но поскольку это крайне энергозатратно, то они стремятся как можно быстрее сблизиться с человеком и разными способами привязать к себе свою жертву, будь то общий ребенок, финансовая или просто эмоциональная зависимость. Причем нарцисс свои манипуляции осуществляет подсознательно. Социальные маски подбираются индивидуально под каждого человека и под каждую ситуацию. С кем-то он рубаха-парень, с кем-то психолог, который всегда выслушает.

«И когда люди сталкиваются с такой ситуацией дома, то они пытаются найти помощь. Помощь нужна прежде всего эмоциональная, но им никто не верит. И это просто поголовная проблема, потому что сохраняется социальная маска харизматичного, открытого и добросовестного человека, и проще не поверить тому, который бьет в набат. Но так как он в позиции жертвы, то может плакать и впадать в истерику. Такие люди оказываются в проигрышном положении по сравнению с агрессором», – отмечает психолог.

Многие просто не знают, что вообще есть такие люди, что они больны и не понимают их алгоритмов поведения. В значительной степени они достигают успеха за счет лжи и манипуляций. Причем врать они могут даже в мелочах, когда в этом нет никакой необходимости. С такими людьми необходимо все постоянно перепроверять.

Они просто не могут распознавать человеческие чувства и считают совершенно естественным для себя врать, манипулировать и изменять. При этом с возрастом это расстройство только прогрессирует и к старости из нарциссов выходят озлобленные на всех окружающих одинокие люди.