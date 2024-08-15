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Врач назвала причины пролетающего «за три дня» лета

Один и тот же промежуток времени дети и взрослые ощущают по-разному, поэтому кажется, что в детстве время течет медленнее, а в сознательном возрасте быстро. Четыре причины этого явления назвала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru.

Врач назвала причины пролетающего «за три дня» лета
© РИА Новости

По ее словам, одной из причин ощущения быстротечности времени является то, что человек не может не соотносить временной отрезок со всей прожитой жизнью.

«Например, четыре года для двадцатилетнего студента — это пятая часть жизни, поэтому ему трудно поверить, что время до диплома пролетит быстро, как утверждает шестидесятилетний преподаватель», — отметила. она.

При этом для пятилетнего ребенка четыре года — это почти вся его жизнь, поэтому они для не «пролетают».

Кроме того, добавила Демьяновская, люди склонны воспринимать время исходя из опыта. Так, чем больше поступает новой информации в мозг, тем дольше кажется день. Поэтому насыщенные событиями дни кажутся длиннее и остаются в памяти. У детей опыта еще мало, поэтому каждый день для них насыщен учебой и познанием мира. Многие вещи, привычные для взрослых, для них являются новой. информацией, требующей обработки мозгом.

Также, добавила невролог, на ощущение текущего времени влияет впечатлительность. Она объяснила, что с годами это качество притупляется: человек чаще вспоминает прошлое или занят планированием. будущего, поэтому не находится «здесь и сейчас». В связи с этим текущий отрезок времени не запоминается. У детей же многое вызывает яркие эмоции, поэтому они постоянно пребывают в моменте.

Последней причиной ощущения быстро пролетающей жизни, которую выделила врач, является снижение скорости работы мозга. Демьяновская обратила внимание, что она снижается с возрастом из-за стресса, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенераций и после черепно-мозговых травм. Нейронные связи. образуются менее эффективно, на обработку сигналов. требуется большее. количество времени, мышление замедляется и кажется, что время течет быстрее, пояснила невролог. Она также рассказала, чтобы это предотвратить надо тренировать память, общаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от курения и алкоголя.

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Екатерина Демьяновская