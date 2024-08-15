Семь способов стать менее зависимым от телефона

Согласно исследованиям, ограничение использования социальных сетей 30 минутами в день может значительно снизить уровень депрессии и одиночества. Не призываем идти на радикальные меры — только делимся идеями, как привнести в жизнь чуть больше реальности и сократить экранное время.

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Тотальная зачистка

Наши гаджеты, как и жилище, тоже порой нуждаются в генеральной уборке. Удалите бесполезные приложения. Отпишитесь от аккаунтов, которые заставляют вас сомневаться в себе. Удалите старые сообщения в соцсетях и контакты, которыми никогда не воспользуетесь еще раз. Кроме того, перенесите иконки приложений разного типа на разные экраны устройства. Так, взяв смартфон в руки по делу, вы с меньшей вероятностью отвлечетесь на иконки соцсетей.

Осознанный контроль

Пока мы пускаем ситуацию на самотек, кажется, что гаджеты управляют нами, а не мы ими. Задумайтесь над тем, как вы хотели бы пользоваться своим телефоном, и берите инициативу в свои руки. Только вы решаете, какие уведомления достойны вашего внимания. Вы решаете, сколько раз в день нужно проверять электронную почту и соцсети. А также когда быть на связи и когда пора забыть о существовании смартфона. Отключайте телефон за несколько часов перед сном и не используйте его в качестве будильника — эти простые шаги заметно уменьшат ваше экранное время.

«Аналоговое» хобби

Универсальность гаджетов — их же главный минус: плеер, газета, телевизор, почтовый ящик, кинотеатр и биржа труда, служба знакомств, фотоаппарат, компас и линейка — это и многое другое уместилось в компактном корпусе одного устройства, и реальную жизнь во многом заместила цифровая. Читайте бумажные книги или используйте отдельное устройство. Заведите блокнот, если много времени проводите в электронных заметках. Замените цифровые привычки реальными — это сделает вас счастливее.

Семейные правила

Во многих семьях не принято пользоваться телефоном за обеденным столом. Стоит отметить, что правило распространяется на всех членов семьи, а не только на детей. Можно установить и ограничение по времени — например, сообща выключать устройства в 21-22 часа. Помните, что вы пример для подражания. Если вы сами «залипаете» в телефоне при других членах семьи, однажды вы столкнетесь с аналогичным невниманием в вашу строну. Когда дети видят, что их родители постоянно заняты своим смартфоном, очень легко потерять контакт.

Приоритет «очных» отношений

Сделайте выбор в пользу того, кто находится с вами рядом. Убирайте телефон с глаз долой, когда вы находитесь в компании другого человека, будь то ужин, просмотр фильма или прогулка. Особенно важно не обделять вниманием человека, с которым вы находитесь в романтических отношениях. Не заставляйте любимого человека воевать с гаджетом за ваше внимание — такое поведение само по себе многое говорит о вашем халатном отношении к интересам близких людей.

Регулярный цифровой детокс

Не обязательно отключать телефон и недовольно смотреть на часы в ожидании окончания перерыва на реальность. Просто оставляйте свой смартфон дома, когда он вам не нужен — например, когда вы ходите за продуктами, в спортзал или на прогулку. Да, может показаться, что он необходим вам всегда и везде, но всего пару десятилетий назад люди успешно справлялись с делами без компьютера в кармане. У вас тоже получится.

Разговоры вместо переписок

Пожалуй, одна из самых нездоровых привычек цифровой эпохи — писать тем, кто находится с вами в одном доме, а то и комнате. По статистике, около 60% людей имели такой опыт — тревожная тенденция, не правда ли? Если вам есть что сказать, говорите вслух. Не пренебрегайте телефонными звонками, когда важно поделиться эмоциями с теми, кто далеко. А еще лучше — планируйте встречи за чашкой кофе, чтобы пообщаться с глазу на глаз вместо бесконечной переписки.