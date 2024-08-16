Психолог объяснила, должен ли мужчина платить в отношениях

Любая женщина хочет, чтобы мужчина платил за нее, сообщила NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. Специалист отметила, что в последнее время многие начали мириться с европейской тенденцией платить напополам. По словам психолога, это происходит на фоне невозможности построить отношения.

Это происходит потому, что большинство девушек не могут построить отношения, не могут найти достойного мужчину, и приходится идти на всяческие уступки. Хотя многие даже не приемлют такую финансовую модель отношений. Многие на это идут, просто чтобы не быть в одиночестве. Но так или иначе все женщины хотят, чтобы мужчина доминировал, брал ответственность, — заявила Александра Миллер.

Психолог добавила, что, если женщина сядет в декрет, мужчина должен брать ответственность. Однако очень много современных молодых людей инфантильны и продолжают настаивать на равноправии, отмечает эксперт.

Конечно, никто ничего никому не должен. Но так или иначе любая женщина хочет, чтобы мужчина платил за нее, — заключила психолог.

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