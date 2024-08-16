Психолог рассказал, как отвечать на признание в любви, если чувства не взаимны. По словам Алексея Гусева, лучше не откладывать откровенный разговор, сообщает NEWS.ru.

© Мир24

Специалист посоветовал начать разговор со слов, что человек ценит своего партнера и их отношения, но хочет быть честным. Подойдет формулировка

«Я не чувствую того же, что ты испытываешь ко мне».

Алексей Гусев подчеркнул, что беседа может получиться трудной, но партнер пойдем реальное положение вещей. В отношениях участвуют двое, и невзаимные чувства – это не конец, а новая глава. Если пара откровенно обсудит, как строить дальнейшие отношения, то люди смогут найти свой путь, вместе или по отдельности.

Ранее психолог рассказал, как создать крепкую и счастливую семью. Нужно проводить друг с другом как можно больше времени и наслаждаться каждой минутой.