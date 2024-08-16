Как часто сотрудники соглашаются на дополнительные поручения руководства

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Оренбурга.

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Исследование показало, что 40% оренбуржцев часто сталкиваются с тем, что поручения их руководителей выходят за рамки их должностных обязанностей. Столько же людей признаются, что время от времени они вынуждены работать вне своего профессионального функционала.

В отношении дополнительных задач, которые ставит перед ними руководство - 75% оренбуржцев готовы к их выполнению, 60% соглашаются делать это бесплатно, а 15% только за дополнительное вознаграждение. Отказ от выполнения дополнительной работы высказывает лишь 12% опрошенных.

Ранее опрос SuperJob показал, что самыми стабильными сотрудниками в Оренбурге являются медсестры, рабочие и учителя.