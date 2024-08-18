Врач объяснила бессознательное стремление мужчин к сексу

Построить сбалансированные отношения с такими партнёрами невозможно. Чтобы избавиться от напряжения, им следует регулярно посещать спортзал. Об этом кандидат медицинских наук Диана Генварская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мужчин в зал обязательно. И не просто отправляем, они должны там просто пастись регулярно, если они хотят общаться с женщинами. Потому что они думают, что можно этот стресс с помощью женщин уменьшить или секса. Например, как большинство мужчин стремятся к сексу, в принципе, бессознательно снимая просто стресс таким способом. В реальности, если бы они чаще себе давали правильные физические нагрузки, то с женщиной бы лучше получалось. Потому что с женщиной надо общаться на балансе, на гармонии, а не на неврозе и быстро в постель».

Ранее психолог назвала недовольство сексом причиной бытовых ссор. Зачастую в паре не обсуждаются интимные отношения, это ведёт к конфликтам. Претензии могут выражаться иносказательно, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Светлана Качмар.