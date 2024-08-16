Психолог объяснил, почему родители склонны выдавать секреты своих детей

Они часто обсуждают с друзьями или знакомыми «странности» своих детей, не осознавая, что для самих детей это может быть болезненно. Психолог Майя Андрияничева объяснила, почему родители так поступают и как это может повлиять на ребенка.

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Когда ребенок просит родителей не делиться с другими его личными переживаниями или историями, а те все равно это делают, это может создать у ребенка ощущение, что его чувства игнорируют и он сам становится менее важен в глазах родителей. Андрияничева подчеркивает, что важно обсуждать с детьми их чувства и потребности, чтобы не нанести вред их развивающемуся доверию к людям.

Психолог отмечает, что такие действия родителей могут заставить ребенка закрыться и меньше делиться своими переживаниями. Если ребенок постоянно подвергается насмешкам или родители навешивают на него ярлыки, это может нанести серьезную травму. В иных случаях ребенок может просто стать более замкнутым или бояться шутить над собой, опасаясь негативной реакции.

Андрияничева предполагает, что родители сами могли столкнуться с подобным отношением в детстве, что и формирует их поведение по отношению к своим детям. Раньше было менее принято учитывать чувства ребенка, и родители не задумывались о его переживаниях. Однако сейчас общество стало более гибким и толерантным к детям, что изменяет подход к воспитанию.

Андрияничева рекомендует обсуждать ситуации, связанные с ребенком, только в его отсутствие, чтобы он не знал об этом. Родители могут делать это не со злым умыслом, а просто из желания запомнить что-то значимое. Однако важно учитывать мнение ребенка и уважать его желание не быть обсуждаемым, чтобы избежать негативных последствий, подытожила специалист Тульской службе новостей.

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