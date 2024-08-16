Психолог рассказал секреты счастливой семьи

Счастье в семье строится на совместных занятиях — прогулках, творчестве, спорте, карьере или общем бизнесе, рассказал ОТР семейный психолог Андрей Зберовский. По его словам, супруги должны проводить как можно больше времени вместе за делами, которые приятны обоим.

Психолог отметил, что в последнее время сформировалось мнение, что муж и жена не должны работать вместе. Но это глупо, потому что тысячелетиями брак строился на том, что супруги вместе работали в саду, в огороде, в коровнике или в домашней лавке. А нынешняя традиция работать в разных коллективах ведет к искушениям, изменам и разрушению семьи.

Чем больше вы будете вместе проводить времени, чем больше будет смеха в вашей семье — тем крепче будут ваши семейные отношения, — подчеркнул Зберовский.

Он также добавил, что в последнее время выходит много фильмов и сериалов, где героини-содержанки и эскортницы, получающие от жизни все, показаны в нейтральном свете, а «успешные» мужчины имеют по несколько женщин сразу. Этот шаблон промывает людям мозги и легализует измены в их глазах.

Мы должны убрать с наших экранов эти заманчивые образы женщин с низкой социальной ответственностью, которые получают огромные плюсы и бонусы, роскошную жизнь, — указал Зберовский.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала: брак невозможно спасти, если муж и жена не хотят его сохранить или один из супругов абсолютно точно решил, что на сохранение отношений не пойдет. По ее словам, как правило, в основе этого решения лежит обида.