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Психолог рассказал, как построить счастливую семью

Счастье в семье строится на совместных занятиях — прогулках, творчестве, спорте, карьере или общем бизнесе, рассказал ОТР семейный психолог Андрей Зберовский. По его словам, супруги должны проводить как можно больше времени вместе за делами, которые приятны обоим.

Психолог рассказал секреты счастливой семьи
© РИА Новости

Психолог отметил, что в последнее время сформировалось мнение, что муж и жена не должны работать вместе. Но это глупо, потому что тысячелетиями брак строился на том, что супруги вместе работали в саду, в огороде, в коровнике или в домашней лавке. А нынешняя традиция работать в разных коллективах ведет к искушениям, изменам и разрушению семьи.

Чем больше вы будете вместе проводить времени, чем больше будет смеха в вашей семье — тем крепче будут ваши семейные отношения, — подчеркнул Зберовский.

Он также добавил, что в последнее время выходит много фильмов и сериалов, где героини-содержанки и эскортницы, получающие от жизни все, показаны в нейтральном свете, а «успешные» мужчины имеют по несколько женщин сразу. Этот шаблон промывает людям мозги и легализует измены в их глазах.

Мы должны убрать с наших экранов эти заманчивые образы женщин с низкой социальной ответственностью, которые получают огромные плюсы и бонусы, роскошную жизнь, — указал Зберовский.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала: брак невозможно спасти, если муж и жена не хотят его сохранить или один из супругов абсолютно точно решил, что на сохранение отношений не пойдет. По ее словам, как правило, в основе этого решения лежит обида.

Психология
Андрей Зберовский
Наталья Наумова