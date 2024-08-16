Эксперт: красота – это не только, как мы выглядим, но и как себя воспринимаем

О том действительно ли красота продлевает жизнь и что вообще можно считать красивым редакции RuNews24 рассказала бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова. Она отметила, что продолжительность жизни определяется множеством факторов.

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Недавнее исследование американских ученых из университета Аризоны показало, что продолжительность жизни привлекательных людей выше на 17%. Такие выводы были сделаны на основании изучения восьми тысяч человек, которые сообщали о своем здоровье на протяжении 30 лет. Причем, если красивые женщины жили на два года дольше, то у мужчин такая разница составляла всего 1 год.

«Это исследование показывает, что наше здоровье и продолжительность жизни зависит от многих вещей, в том числе от наших генов и от того, как общество видит красоту. Однако нужно помнить, что красота у всех разная. То, что казалось красивым раньше, может не быть таким сейчас. То, как люди видят красоту, зависит от многих вещей, включая культуру и личные вкусы», – говорит эксперт.

Авторы исследования Коннор Шиан и Дэниел Хаммермэш в своей статье отмечают, что такой эффект дает не красота сама по себе, а уровень материального благополучия. Красивым людям оказывается проще получить хорошее образование, удачно завести семью, обзавестись полезными связями и в конечном итоге выйти на более высокий уровень дохода.

Их исследование опиралось прежде всего на сопоставление фотографий из выпускных альбомов одной из школ Висконсина с открытыми данными из Национального индекса смертности. Но когда они наложили на них полученные данные об успеваемости в школе, зарплате во взрослом возрасте, а также информацию о психическом и физическом здоровье, то первые выводы только подтвердились. Красивым людям действительно было проще достигать карьерных высот.

Ирина Глушкова отмечает: не нужно воспринимать это исследование, как строгое правило. Вне зависимости от внешности, человек может стараться вести здоровый образ жизни и работать над личностным ростом. Это уже само по себе может увеличить продолжительность жизни.