Что делать, если мужчина никогда не признается в любви

Отношениям уже не первый месяц, а мужчина предпочитает помалкивать о своих чувствах? По мнению эксперта по отношениям Джейка Мэддока, единственное правильное решение в такой ситуации — отношения прекратить.

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«Если ваш партнер четко не скажет вам "я люблю тебя" в течение 12 недель, значит, он не является вашим идеальным партнером и вы зря потратили время», — заявил инфлюенсер в недавнем видео в личном блоге.

По версии Мэддока, этого времени достаточно, чтобы быть уверенным в симпатии, и если «та самая» фраза не прозвучала, значит, имеют место сомнения.

Однако в комментариях нашлись те, кто готов поспорить с радикальным подходом: кто-то заметил, что некоторые мужчины могут, напротив, слишко быстро начать признаваться в любви без серьезных намерений.

А отдельные комментаторы уверены, что трех месяцев недостаточно для искренних признаний.