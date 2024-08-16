Психиатр предупредил о негативных последствиях «гниения в постели»

Долгое пребывание в кровати, которое в сети назвали «гниением в постели», стало трендом в TikTok. В беседе с Mirror психолог Кортни ДеАнджелис прокомментировала моду на лежание в постели, а психиатр Райан Султан рекомендовал любителям тренда быть осторожными.

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Блогеры, поддерживающие тренд, призывают «гнить в постели» ради заботы о себе. Они предлагают не только спать в кровати, но и заниматься там другими делами: отдыхать, смотреть сериалы или работать. По словам ДеАнджелис, таким образом люди пытаются «подзарядить свои батарейки» и сопротивляются давлению общества.

«Это уже поддержала психолог и доктор философии Николь Холлингсхед, которая сказала: "Наше общество склонно придавать слишком много внимания и в некотором смысле прославлять постоянную занятость или продуктивность. Это может привести к чувству выгорания, у человека может не быть времени на отдых или восстановление сил"», — процитировала ее психолог.

ДеАнджелис отметила, что тем, кто хочет попробовать этот тренд, лучше ограничивать проведенное в постели время. Она посоветовала заводить будильник на время, когда нужно будет переходить к другому занятию. Султан также призвал быть аккуратными с трендом на «гниение».

«Хотя оно может дать передышку от давления современной жизни, важно подходить к нему осознанно и целенаправленно. Если это становится привычным поведением или вы замечаете признаки депрессии, крайне важно обратиться за профессиональной помощью», — заключил он.

Ранее терапевт Сара Дженкинс оценила тренд на трение пупка для похудения. Она указала, что похожие практики использовались десятки столетий в индийской традиционной медицине, однако с современной точки зрения они неэффективны.