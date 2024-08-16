Психолог предупредил об опасностях проработки травм методом «конфетный салат»

Новый тренд из TikTok вызывает озабоченность профессионального сообщества психологов. Зумеры активно участвуют в новом тренде по «проработке» психологических травм. Суть его такова: нужно взять большую миску и наполнить ее разнообразназными конфетами — чаще всего в роликах фигурируют мармеладные мишки и аналогичные сладости. Затем, постепенно уплетая так называемый «конфетный салат», необходимо рассказать на камеру о происшествиях прошлого, которые, по мнению рассказчика, нанесли вред его психике. Особенность таких откровений в том, что они полны иронии.

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Метод действительно может помочь почувствовать некоторые облегчения.

«Каждый человек справляется с травмой по-разному, так что это может стать способом справиться с травмирующими событиями с помощью чего-то беззаботного и юмористического — например, салата из конфет», — рассказал психолог Викас Кешри в интервью Daily Mail.

Однако, по словам эксперта, не стоит считать, что юмор может заменить психотерапию. Важно, чтобы люди обращались за профессиональной помощью, а не просто развлекали себя в социальных сетях, считает специалист. Особенно если речь идет о старых травмах, которые не дают вам покоя продолжительное время.