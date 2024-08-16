Психолог объяснил, как перестать завидовать чужому успеху

Зависть — это сложное и неоднозначное чувство. Оно может иметь как позитивные, так и негативные аспекты. Здоровая зависть часто становится движущей силой для самосовершенствования, а деструктивная — вызывает злость и ненависть к окружающим. О том, как относиться к этой эмоции и управлять ею, WomanHit рассказала практикующий психолог, автор медитаций Вероника Ким.

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Зависть: мотивация или разрушение?

Многие люди неспроста делят зависть на черную и белую. Искренне восхищаясь чужими достижениями, они говорят: «Я по-хорошему завидую тебе». Это не только признание способностей другого человека, но и пожелание ему дальнейших успехов. Вероника:

«Такая зависть — невероятно полезное чувство. Она может мотивировать к саморазвитию, повышению квалификации, стремлению улучшить свою жизнь. Это чувство помогает выявить свои слабые стороны и направить усилия на устранение ошибок».

Все мы когда-то сталкивались с завистью и понимаем, как трудно с ней бывает справиться. Проблема заключается в том, что она состоит из целого комплекса переживаний и поднимает огромные пласты детских травм. Вот на какие негативные аспекты зависти указывает наш эксперт:

Она часто сопровождается малоприятными эмоциями, такими как горечь, ревность, недовольство собой;

Зависть может вызывать нездоровые мысли и нереалистичные ожидания;

Это чувство нередко приводит к деструктивному поведению — сплетням, манипуляциям, пассивной агрессии.

Причины возникновения и последствия зависти

Такое состояние возникает, как правило, когда мы сопоставляем себя с теми, кто, как нам кажется, выглядит привлекательнее и добился большего. Каждый может оказаться в этой ловушке, считая, что у кого-то дороже наряды, круче машина, красивее нос, масштабнее бизнес, умнее дети. Вероника выделяет несколько основных причин, по которым люди завидуют друг другу:

Чувство неудовлетворенности собой — когда человек считает себя недостаточно успешным, он начинает завидовать тем, кому якобы повезло больше;

Социальные сравнения — люди склонны постоянно сравнивать себя с окружающими, особенно с теми, кто кажется более благополучным;

Ощущение несправедливости — некоторые уверены, что судьба обошла их вниманием, и терзаются недобрыми чувствами;

Низкая самооценка — неуверенные в себе люди особенно склонны завидовать другим;

Чувство незащищенности и страха — иногда это состояние возникает из-за мнимой угрозы собственным достижениям.

Зависть гложет и не отпускает человека до тех пор, пока он не получит желаемое. А когда он, наконец, достигает цели, то вдруг обнаруживает новый повод для беспокойства. Вероника:

«Нездоровое чувство очень легко разрушает отношения, стирает до основания привязанность, дружбу, доверие, радость, легкость, умиротворение. Самое страшное — на фоне отрицательных эмоций потерять любовь к себе, потому что без нее невозможна любовь к окружающим. Понимание причин такого состояния поможет контролировать переживания и направлять энергию в конструктивное русло».

Как бороться с завистью

Наш эксперт подсказала простые шаги, чтобы пройти мимо любой зависти и достичь внутренней гармонии:

Осознание собственной индивидуальности и талантов;

Умение верно выбрать путь;

Теплые чувства к себе и людям;

Щедрость;

Знания о том, насколько изобилен и разнообразен наш мир;

Уважение к личности.

Прививайте с ранних лет своим детям устойчивые навыки доброго отношения к окружающим, разъясняйте, что каждый из нас уникален и имеет свои положительные качества и способности. Психолог:

«Нужно донести до подрастающего поколения, что, даже если рядом сотня одинаковых специалистов, любой человек может отличиться и выделиться из толпы. Поэтому в конкуренции нет никакого смысла, кроме побуждения к действию».

Если же зависть мучает взрослого, то с этим тоже можно справиться. Вероника делится простым алгоритмом:

Внимательно рассмотрите ситуацию и определите, чему именно вы завидуете. Элементарный анализ позволит посмотреть на себя другими глазами; Разберите по пунктам от простого к сложному, что нужно усилить и какие качества развить, чтобы получить желаемое; Приступайте к самым простым бесплатным действиям незамедлительно — это станет первым шагом к гармонии и равновесию.