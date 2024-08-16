Сексолог предупредил о четырех фактах о сексе после 50

Может показаться, что секс и граница в 50 лет — понятия трудно совместимые. В современном мире все совсем не так. Секс в зрелом возрасте существует и происходит часто на зависть молодым. Сексолог Алевтина Бойко рассказала нам о некоторых особенностях близости после 50, о которых стоит знать, даже если вам немного за 30.

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Секс станет сложнее

Он остается, но подготовка, да и сам процесс несколько усложняются. Все дело в физиологических изменениях и женщины, и ее партнера. Мужчине будет недостаточно представить секс во всех красках, чтобы возбудиться. Алевтина:

«Уже после 45 лет сильному полу необходима физическая стимуляция для нормального возбуждения, хотя и здесь много зависит от образа жизни мужчины».

Без помощи женщины, как правило, не обойтись. Да и самой партнерше стоит задуматься над выбором качественного лубриканта. Дело в том, что гормональные изменения приводят к сухости влагалища и истончению его стенок, из-за чего активный секс может приносить дискомфорт. Пугаться таких перемен не стоит, важно быть к ним готовым.

Не забываем о защите

Пусть женщине за 50 уже меньше стоит задумываться над нежелательной беременностью, особенно если менопауза в самом разгаре, однако ЗППП никто не отменял. Наш эксперт поясняет, что любой новый партнер, как и в более юные ваши годы, обязан предъявить барьерную контрацепцию. Половые инфекции прекрасно передаются в любом возрасте и столкнуться с сифилисом или ВИЧ после 50 — последнее, о чем хочется думать в этом возрасте.

Выбираем позы

Не все позы, к которым вы могли привыкнуть в молодости, доступны после 50. Для людей, в чьей жизни практически не присутствует спорт, слишком сложные позиции могут быть просто опасны для здоровья. Вы не должны идти на поводу у своего партнера и делать то, к чему не готовы. Не забываем, что дефицит эстрогена, который происходит со всеми женщинами в определенном возрасте, вызывает хрупкость костей, а близость с мужчиной, особенно активная, довольно травматична, если не подходить к ней ответственно.

Ваш секс в голове

Очень часто на прием к сексологу попадают женщины после 45, которые прямо заявляют, что не хотят никакой близости, от чего страдает партнер. Может выясниться, что дело вовсе не в физиологических изменениях, а в установках, навязанных обществом. Многие до сих пор уверены, что секс — удел молодых, и после определенного возраста о нем стоит забыть. Современные специалисты, в том числе наш эксперт, уверены, что близость возможна до того момента, когда вы сами и ваш партнер во всех смыслах к ней готовы. Если вы понимаете, что ваше тело и мозг не могут «договориться», не стоит бояться обратиться к специалисту.