Назван простой способ уладить конфликт с партнером

В отношениях нередко возникают спорные ситуации — и чаще всего на бытовой почве. Они могут заметно подпортить качество жизни и привести к ещё большим проблемам в семье, если их не решать конструктивно. Но порой недовольство, гнев, раздражительность берут свою и партнёры переходят на повышенные тона и агрессию из-за пустяка. Учёные предложили способ разрядки.

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Что за исследование

Шотландские психологи из Университета Сент-Эндрюс провели эксперимент с участием 81 пары. В ходе него участники должны были раздражать своих партнёров неприятными звуками. Задание состояло из 30 раундов и временных пауз между ними.

Всё, что происходило, в том числе и реакцию, фиксировали камеры с искусственным интеллектом. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Что показало исследование

Оказалось, что даже перерыв в ссоре в пять секунд снижает уровень взаимной агрессии, накал страстей и не даёт конфликту перерасти в полноценный скандал. Такую же эффективность показали перерывы в 10 и 15 секунд.

Учёные объяснили, что короткие паузы — простой, бесплатный и эффектный способ снизить негативные эмоции. В то же время приём подходит только для управления конфликтами низкого уровня — теми, что возникают из-за бытового недопонимания. Сценарий не годится для случаев домашнего насилия.

Тут «Секрет» рассказал, как можно перестать ссориться с партнёром из-за денег.