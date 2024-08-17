Популярная соцсеть оказалась вредна для психологического здоровья женщин

Группа австралийских учёных в ходе специального исследования выяснила, что популярная в мире, в том числе и в России социальная сеть, приводит к психологическим проблемам у женщин.

Речь идёт о TikTok, просмотр видео из этого сервиса может вызвать у представительниц слабого пола расстройства пищевого поведения.

Причём для негативного влияния достаточно всего нескольких минут скроллинга в день, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журнал Plos One.

В эксперименте приняли участие 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет, их разделили на две группы. Первая из них смотрела короткие видео с тренировками и советами по похудению, вторая – ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый просмотр контента длился около 7-8 минут.

В результате полученных данных было обнаружено, что в обеих группах у женщин началось негативное восприятия своего тела. Особенно сильных негатив испытывали участницы, которые смотрели контент, направленный на популяризацию анорексии.

Исходя из результатов этого исследования, ученые предложили внедрить дополнительные ограничения в TikTok, связанные с анорексией. По мнению специалистов, такие меры помогут уменьшить риск развития расстройств пищевого поведения у пользовательниц данной социальной сети.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американские учёные в ходе специального исследования обнаружили связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни у женщин.