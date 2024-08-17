Слух, куда путь держишь: что общего у сплетен и атомной бомбы
Китайские ученые предложили свою схему распространения слухов, сравнив этот процесс с физическим явлением. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать фейки и помешать их передаче.
Распространение слухов уже пытались сравнивать с инфекцией. Китайские ученые придумали другую ассоциацию. В физике ядерное деление — это реакция, во время которой ядро атома расщепляется, при этом происходит высвобождение энергии. Слух, «столкнувшийся» с человеком, тоже высвобождает энергию: появляются лайки, комментарии, люди начинают активно передавать информацию друзьям и знакомым.
Скорость реакции при этом зависит от того, к кому именно попадает слух. Человека ученые сравнивают с изотопом урана: если ядро урана-238 (грамотный, критически мыслящий человек) более стабильно и ему требуется больше времени для начала реакции, то ядро урана-235 (человек доверчивый и малограмотный) нестабильное, и процесс запускается быстро. Лучший способ избавиться от фейков, согласно придуманной китайцами модели, — повышать медиаграмотность населения.
Антрополог Никита Петров много лет изучает слухи, перешедшие в разряд городских легенд. Это мимикрирующие под правду истории, которые говорят нам об опасностях, подстерегающих на улицах города. По его словам, в последние годы популярными были, например, легенды, связанные с распространением коронавируса.
— Новая опасность породила около сотни сюжетов. Некоторые из них существовали еще до коронавируса, но к новой болезни очень хорошо привязались. Например, были конспирологические теории о том, что мировое правительство искусственно создало вирус, чтобы оставить «золотой миллиард». Кто-то утверждал, что нас запирают в четырех стенах, чтобы правительство могло установить вышки 5G, а прививки нам делают, чтобы чипировать население.
По словам Петрова, повествование в городских легендах начинается с определенных слов. Источником становится кто-то близкий — «одна моя знакомая, которая своими глазами видела...». Также городскую легенду можно распознать по призыву к определенному действию. Вас побуждают что-то сделать или, наоборот, чего-то не делать. Например, во время ковида был некий врач Юра из Уханя, который советовал дышать горячей водой, чтобы не заразиться.
Прямая речь
Надежда Шукшина, психолог:
— Причин сплетничать у нас много. Во-первых, «дружить против кого-то» — возможность с кем-то объединиться. Во-вторых, так может проявляться агрессия социально приемлемым или безопасным способом. Порой сплетник чувствует злость, зависть, обиду по отношению к обсуждаемому, но боится выразить эти чувства открыто. Носить их в себе тоже тяжело. Обсуждая за спиной обидчика, человек освобождается от тяжелых эмоций. Передавая сплетни, рассказчик чувствует себя обладателем какой-то уникальной информации, доступной не всем, а слушатель — ее получателем. Оба думают, что они лучше других, информированнее, умнее. Помимо психологических бонусов, могут быть и конкретные цели — через сплетню подорвать репутацию другого и выиграть в каком-то соревновании.