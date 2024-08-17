Что общего у сплетен и атомной бомбы

Китайские ученые предложили свою схему распространения слухов, сравнив этот процесс с физическим явлением. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать фейки и помешать их передаче.

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Распространение слухов уже пытались сравнивать с инфекцией. Китайские ученые придумали другую ассоциацию. В физике ядерное деление — это реакция, во время которой ядро атома расщепляется, при этом происходит высвобождение энергии. Слух, «столкнувшийся» с человеком, тоже высвобождает энергию: появляются лайки, комментарии, люди начинают активно передавать информацию друзьям и знакомым.

Скорость реакции при этом зависит от того, к кому именно попадает слух. Человека ученые сравнивают с изотопом урана: если ядро урана-238 (грамотный, критически мыслящий человек) более стабильно и ему требуется больше времени для начала реакции, то ядро урана-235 (человек доверчивый и малограмотный) нестабильное, и процесс запускается быстро. Лучший способ избавиться от фейков, согласно придуманной китайцами модели, — повышать медиаграмотность населения.

© Вечерняя Москва

Антрополог Никита Петров много лет изучает слухи, перешедшие в разряд городских легенд. Это мимикрирующие под правду истории, которые говорят нам об опасностях, подстерегающих на улицах города. По его словам, в последние годы популярными были, например, легенды, связанные с распространением коронавируса.

— Новая опасность породила около сотни сюжетов. Некоторые из них существовали еще до коронавируса, но к новой болезни очень хорошо привязались. Например, были конспирологические теории о том, что мировое правительство искусственно создало вирус, чтобы оставить «золотой миллиард». Кто-то утверждал, что нас запирают в четырех стенах, чтобы правительство могло установить вышки 5G, а прививки нам делают, чтобы чипировать население.

По словам Петрова, повествование в городских легендах начинается с определенных слов. Источником становится кто-то близкий — «одна моя знакомая, которая своими глазами видела...». Также городскую легенду можно распознать по призыву к определенному действию. Вас побуждают что-то сделать или, наоборот, чего-то не делать. Например, во время ковида был некий врач Юра из Уханя, который советовал дышать горячей водой, чтобы не заразиться.

Прямая речь

Надежда Шукшина, психолог: