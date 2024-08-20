Пять причин избавиться от обручального кольца после развода

Развод — это всегда сложный процесс, и завершение брака часто требует не только юридических действий, но и эмоционального осмысления. Одним из символов завершения отношений является обручальное кольцо. Психолог и основатель школы семейных ценностей "Точка G" Евгения Александрова рассказала "Рамблеру", почему женщинам стоит избавиться от этого украшения.

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По словам специалиста, женщины обладают особой эмоциональностью и привыканием. Расставание — это "маленькая смерть", и даже, если в браке уже давным давно не было чувств, женщины склонны переживать непростой для себя период более ярко и болезненно.

"С точки зрения психологии — всегда рекомендуется избавляться от тех предметов, которые могут напоминать о прошлом. Обручальное кольцо — первая вещь, которую нужно убрать от себя подальше после расставания!", — заявила эксперт.

1. Символическое очищение

Очевидно, что обручальное кольцо напоминает о прошлом и носится после развода вовсе не для красоты. Чтобы начать новую жизнь, важно прощаться с символами старого. Избавление от кольца может помочь символически очиститься от прошлого и полностью начать новую главу в своей жизни.

2. Эмоциональное освобождение

Каждый взгляд на обручальное кольцо будет напоминать о старых обидах, переживаниях, либо, наоборот, в голове будут всплывать приятные и счастливые моменты брака, из-за которых могут начинаться идеализация бывшего партнера и появляться сомнения в правильности решения о расставании.

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3. Проблемы с новыми отношениями

Конечно, сразу после развода не стоит бежать знакомиться с мужчинами и регистрироваться на сайтах знакомств. Психолог призывает дать себе время побыть одной, разобраться со своими мыслями и желаниями, освободиться от воспоминаний и обид.

"И согласитесь, что ношение кольца — это установка в вашей голове, что вы больше никогда не будете с кем-то счастливы в браке и навсегда преданы только своему бывшему мужу? Снимайте украшение, как можно скорее! Чем дольше оно находится на вашем прекрасном пальчике, тем сложнее вам будет в дальнейшем строить новые отношения", — отметила Александрова.

4. Ложная надежда, что брак еще можно сохранить

"Раскрою вам секрет, что для спасения отношений и возвращения бывшего мужа в семью обручальное кольцо на пальце вовсе не нужно. Быть может хватит себя мучать и наконец-то пора отпустить прошлое?", — высказалась специалист.

Психолог поделилась, что в ее практике работы действительно встречались случаи, когда бывшие супруги вновь сходились после развода. Но происходило это тогда, когда женщины не тешили себя надеждами, не ждали мужчину у окошка, а занимались собой, своей интересной женской жизнью и изучали психологию отношений.

5. Финансовые соображения

Обручальные кольца имеют материальную стоимость. Продажа кольца вполне разумный шаг. Можно придумать план по использованию этих средств для чего-то нового, полезного, и того, что принесет искреннюю радость. Не зря говорят: "Любовь приходит и уходит, ломбард работает всегда!".

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