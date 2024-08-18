Десять привычек, которые часто приводят к разладу в отношениях

Маленькие бытовые проблемы иногда приводят к ярким выяснениям отношений, к ссорам и нередко к тотальным разладам. Какие мелочи сеют «зерно раздора» в паре, «Вечерняя Москва» узнала у причинного психолога Юлии Синютиной.

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Специалист назвала десять бытовых «трагедий», из-за которых чаще всего конфликтуют пары:

Разбросанные вещи.

— Неприятно, когда один партнер все время старается поддерживать порядок в доме, тратя свои время и ресурсы, а второй его регулярно нарушает, разбрасывая вещи где попало, — пояснила эксперт.

Неубранная постель. Запихивание вещей в шкаф комками.

— Многие не складывают вещи аккуратно, а вступают со шкафами в единоборство, запихивая туда все нечеловеческими усилиями. Каждый знает: если места на полке больше нет, надо просто посильнее нажать, и где-то там в глубине какая-нибудь вещь обязательно сделает выдох и еще потеснится, — описала психолог.

Грязная посуда. Не вынесенный вовремя мусор. Пренебрежение дезодорантом. Длительное использование нижнего белья. Долгое использование единственного полотенца.

— О том, что полотенца от регулярного использования быстро пачкаются и требуют смены, догадываются немногие, — считает психолог. — Даже из тех, кто об этом догадывается, вовремя меняют полотенца на свежие единицы. Остальные терпеливо ждут, когда запах сравняется с запахом половой тряпки.

Партнер не прикрывает рот, когда чихает.

— Это базовые правила приличия и азы воспитания. Помимо того, что это некрасиво визуально, это еще и вопрос здоровья, так как со слюной передаются и вирусы и бактерии, — подчеркнула специалист.

Доедает последнее из холодильника.